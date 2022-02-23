小新不是親生的？　《蠟筆小新：怪奇忍者珍風傳》4月日本上映

陪伴大家超過三十個年頭的《蠟筆小新》，每每出現總能帶來無限的歡笑，讓整個人不知不覺間就輕鬆了起來，也更是許多人成長過程中的美好回憶，而一年一度的劇場版作品更是粉絲們重要的精神糧食，能在大螢幕上看《蠟筆小新》賣萌搞笑實在是有夠幸福啊！今年的劇場版新作《蠟筆小新：怪奇忍者珍風傳》也終於釋出了正式預告，電影預計將在 4 月 22 日於日本上映，這次小新一家人又將遭遇什麼光怪陸離的神秘事件，又有哪些新角色登場，真是令人期待到不行！



《蠟筆小新：怪奇忍者珍風傳》為《蠟筆小新》劇場版系列的第 30 部作品，故事描述一位名為「屁祖隱千代芽」的神秘女子現身在野原一家面前，並說明自己才是野原新之助的親生母親，身邊的少年「珍藏」才是美冴與廣志真正的小孩，隨即便將小新帶回了守護「地球肚臍」忍者一族「屁祖隱」的故鄉，為了使地球的能量不外洩而導致世界毀滅，小新踏上了忍者的修煉之旅，而面對家庭變故的美冴和廣志又將如何與「珍藏」相處，並接受小新離去的事實呢？看來今年的作品也相當精彩！

全新劇場版《蠟筆小新：怪奇忍者珍風傳》當中，竟然指小新不是野原一家的親生小孩？

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預告中小新換上了超可愛的忍者套裝（又解鎖一套新造型了！），並正常發揮的大鬧忍者修煉課堂，其中還將經典絕招「露屁屁外星人」升級成「露屁屁外星人之影分身術」，煩人與好笑程度再度躍進，動感超人與春日部防衛隊成員們也有參與這次的劇場版演出，其中正男變裝動感超人的模樣也太萌了吧！

本次還找來日本女團「AKB48」前成員川榮李奈，以及知名搞笑二人組原市擔任聲優，主題曲「陽はまた昇るから」則由堪稱最直擊人心的日本樂團綠黃色社會演唱，光聽預告的一小片段就已經被感動到了啊！

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