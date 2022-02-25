性生活不協調隨時成為拍拖一大危機，一名27歲處男早前破處後發現自己包皮過長，經常控制不到自己而慘變早洩男。為了令女友更舒服，他決心做割包皮手術作為對方的生日禮物。



性生活不協調隨時成為拍拖一大危機 / 《金魚妻》劇照

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台灣一名男網友近日在Dcard發文分享，他透露自己並非A0，不過因為前兩任女友都不接受婚前性行為，令他直到27歲與現任拍拖才「破處」。

該網友在初夜後表示：「我雞雞竟然有很多問題，因為包皮過長，每次性愛感覺特別敏感和舒服，結果差不多一、兩分鐘就不小心射了。」他指女友十分體諒，反而自己就不能接受，「有夠悲劇，我都不知道原來我就是早洩男。」

該網友做割包皮手術，當作女友生日禮物 / Unsplash @Dainis Graveris

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他又自爆因為包皮太長，導致下體有異味，即使女友投訴後他有好好清潔，但仍令兩人減低性愛意欲，所以他決心做割包皮手術，當作女友的生日禮物。其實男生們清洗乾淨「兄弟」，對自己和伴侶都有好處。

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雖然樓主坦言手術後頭3天最難熬，特別是跟女友抱抱時不小心碰到下體會很痛，但之後醫生鼓勵他看AV，有助手術後復原，加上獲另一半大讚，令他感歎一切都是值得的。

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