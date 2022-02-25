【烏克蘭/俄羅斯/烏俄/反戰】俄羅斯總統普京昨日（2月24日）宣布對烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）採取特別軍事行動，除烏克蘭東部外，烏克蘭多處亦同樣受襲。有報導指俄羅斯國內共47個城市有人上街示威，抗議軍事行動，俄羅斯拘捕逾1,700名示威者。有網民認為俄羅斯人民相當勇敢，直言他們是冒著生命危險示威。



2022年2月24日，俄羅斯聖彼得堡有人上街抗議俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，警員拘捕示威者。（AP）

俄羅斯據報多個城市都有大批示威者上街抗議，有數千人在莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）附近聚集，高叫包括「不要戰爭」的口號，俄羅斯則拘捕超過1,700名示威者。有網民十分佩服示威者的勇氣，直言「其實佢哋已經好勇，普京一聲佢哋可以即刻死哂。」亦有網民指出，其實俄羅斯政府根本不會理會示威，「佢哋就算集體絕食絕到死都唔會理。」

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除了俄羅斯，美國、英國、德國、波蘭、立陶宛、捷克、西班牙、法國、意大利等地都有反戰示威，抗議俄羅斯的軍事行動。當中美國的示威者在首都華盛頓，俄羅斯駐美大使館外聚集，他們手持烏克蘭國旗，要求俄方解釋是次軍事行動，同時與其他示威者互相支持。

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