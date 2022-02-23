【消費券／一萬蚊／財政預算案2022】財政司長陳茂波公布本屆任期最後一份《財政預算案》，表示今年將再向香港市民派發1萬元電子消費券，4月會先發放5000元，再於年中發放餘下的5000元，18歲以上香港居民及新來港人士都有份。雖然有錢落袋，不過網民卻不太領情，直言不少店舖食肆商場都已經結業，「有錢冇地方使」，倒不如直接派現金。



陳茂波以視像形式發布新一份財政預算案，惟畫質一般且斷線。

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早上已有消息傳出本份預算案會加碼派消費者券，不過網民表示，在政府的防疫政策下，下，不少商戶及店舖，甚至大型戲院，已經捱不住結業收場，加上限聚令、疫苗通行證等措施，直言有錢亦無地方可用。有網民直言逼於無奈，最後只會ALL IN超市禮券，結果還是幫不到小商戶。「上年話唔派現金，係因為消費券冇得儲起可以幫商戶，依家最需要救嘅商戶就繼續冇得開。」

亦有網民呼籲政府派現金，因有不少人手停口停，等錢救命，消費券幫不了多少。「真係寧願拎現金好過，手停口停嘅人會等個幾千蚊應急。」

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大家覺得今次派消費券幫到幾多？有沒有其他更好的方法呢？對於今次的預算案又收不收貨？留言分享一下吧！

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