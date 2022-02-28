【Omicron/第五波疫情/禁足/封城】香港第五波疫情持續，確診人數屢創新高，仍未見頂。無論是逼於無奈要出外返工，亦或是每日要為家庭操心，四處儲糧、甚至乎留在家中的各位市民，大家都變得人心惶惶，生怕一個不幸便成為確診患者。明明2個月前的香港還在慶祝聖誕節、新年，市民可如常出外食飯，政府更在草議通關事宜，偏偏現在一切卻恍如隔世，究竟這兩個月來，香港人的生活如何幾何級式改變呢?



《鄰家花美男》劇照

現在看著每天膽驚受怕的自己，除了在家中工作和吃飯外，彷彿只要一吸大門外的空氣，就會立刻感染新冠病毒一樣，完全無法想像2個月前竟可以參加各種聚會和活動，一切都如同舊夢，那麼虛幻，那麼遙遠，那麼恍如隔世。

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自從Omicron變種病毒在本港肆虐後，為了防疫各種政策和標準都日益收緊，之前還在取笑戴兩個口罩荒謬，現在出街卻連面罩也戴上；之前有咩頭暈身㷫，只要一call白車就幫到你，現在別說到急症室，連急救熱線都打唔通，令人唏噓！

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在到處都是危險源的疫情下，不想中招最重要的還是做好個人衛生和遵守防疫限制，有任何病徵請勿抱著僥倖心態，甚至四處走動！雖然疫情未見頂，但希望第五波能儘快結束，重拾我們隔世前的生活吧！

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香港疫情嚴重，每日確診人數屢創新高，加上天寒地凍醫院爆滿，初步陽性甚至確診點算好？網上資訊雜亂，政策層出不窮又難明？《開罐》記者整理了8個Facebook專頁，有齊由專職醫生提供的防疫錦囊、藥劑師主理的配藥服務與諮詢，以及每日更新的官方資訊。

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