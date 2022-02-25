政府日前發佈最新財政預算案，向18歲以上合資格人士分期發放1萬電子消費券，亦降低公共交通費用補貼計劃門檻。疫情之下經濟受到影響揾工艱難，有不少人都希望能找到穩定的工作。最近政府推出1823效率促進辦公室客戶服務主管招聘，對學歷要求不高，但月薪依然達到2.6萬！



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效率促進辦公室（1823）這次聘請的客戶服務主管 (行政及支援)屬於非公務員職位，以月薪$26,650聘請。不需要大學畢業，不過需要具備一般商業電腦軟件的應用知識進行中英文文書處理。

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1823客戶服務主管職位截至申請日期是2022年3月9日（三）下午5時正，有興趣的大家要盡快申請啦！

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無論是在學校還是出到社會在公司，最考你臨場反應、號稱最鬥智鬥力的環節從來都不是你工作的時候，而是過海做神仙必不可少的interview。明明在interview前已做足功課，偏偏到了現場，還是被那一條條令你不知所措的陷阱問題，問到口啞啞。如果對方問你「收到offer後幾多日返到工？」，你又會點答呢？

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香港新冠肺炎確診數字屢創新高，有不少公司爲了避免病毒傳播，要求同事在家工作，見工面試也轉為網上形式進行。求職人士該如何為online面試準備呢？企業家Bianca Miller-Cole在Forbes撰文分享10個網上面試注意點，為你打支定心針。詳情請到原文閱讀👈 👈 👈