香港疫情嚴峻，確診宗數日日破萬，不少公司都讓員工留家工作（WFH），特別是確診者及密切接觸者，一來可以防止員工聚集，二來如果有員工不幸中招，都不會造成交叉感染。不過近日有網民表示，自己跟女友啪啪啪之後，發現女友中了招，便通報公司，沒想到上司竟然說「做愛不算密切接觸」，令他當場傻眼。



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網民在Facebook專頁「公務員Secrets」中投稿，指自己的非同居女友確診，在女友確診前幾日，二人一起食飯兼啪啪啪。網民為了防疫考慮，將事情告知上司，沒想到上司竟然要求他照常上班，原因是啪啪啪不算密切接觸，令他O咀「咩玩法？」

網民亦對上司的言論大感驚訝，建議「同你腦細嚟個親密嘅擁抱先」亦有另類心水清網民表示「咪住先，超過15分鐘先為緊密接觸者㗎，下次努力啲」暗示樓主是有可能是「快槍手」。亦有網民透露這已幾乎成為常態「聽聞好多部門都係咁做，一日衛生署未出確定，你都要返工。」令人大感無奈。

網民分享公司的古怪的疫政策，令人好笑又無奈。

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有網民表示，很多老闆都有自己一套「防疫哲學」，開創不同奇情的防疫策略，例如有網上司提議員工可以早一小時上班，這樣就可以不同跟上班的人逼車，減低感染風險，令他大反白眼。亦有其他網民分享公司的古怪的疫政策，令人好笑又無奈。

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香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了10個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈

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