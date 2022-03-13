健力士世界紀錄集合了世界各地不同領域的世界紀錄，由「最多次太空漫步的人」至「疊得最高的M&M塔」，各種紀錄都有。每年也有不少人申請挑戰刷新紀錄。日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた。》最近介紹了挑戰「最長Rap馬拉松」紀錄的PONEY，他決心要連續Rap 36小時打破紀錄，但一路上卻遇上各種問題。不過就在成功在望，竟然發生一件事令他衰收尾！



（《激レアさんを連れてきた。》截圖）

小編翻查後發現香港也曾經創出多個世界紀錄，當中有一個是世界上「最貴的洗手間」；用各種寶石和24K金製作洗手盤、馬桶，地磚等，總值2700萬港元。除了這種運用金錢暴力的世界紀錄以外，也有不少記錄是人們透過不斷努力和嘗試而創出。這次介紹的PONEY在2021年9月第一次挑戰36小時Rap，雖然成功但卻因他沒有保存完整片段，而不被健力士紀錄認可。3個月後，他汲取教訓作好準備再次挑戰，但依然一波三折，到底他最後有沒有成功呢？

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PONEY是一位rapper，他經常在自己的YouTube頻道分享Freestyle影片，與其他rapper進行對決。節目介紹指他是「曾經挑戰Rap 36小時健力士世界紀錄失敗，然後再次挑戰的人」。原來他在2021年9月在YouTube直播首次挑戰連續Rap 36小時時便一舉成功，不過他竟然沒有將YouTube的直播保存機能開啓，令挑戰證據消失。只剩下最後一小時的營幕錄影和某粉絲錄音的25小時。健力士紀錄也就沒有承認他的挑戰。受到打擊的PONEY沒有放棄，決定在12月再次作出挑戰。但在準備的3個月期間，波蘭一位挑戰者成功刷新紀錄，將世界紀錄由33小時33分33秒延長至36小時，令PONEY必須更進一步，挑戰以36小時15分鐘的時間成爲世界紀錄保持者。

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在2021年12月31日，PONEY再次挑戰36小時Rap馬拉松，並汲取第一次挑戰的教訓，作好準備功夫才開始挑戰。在上一次直播時遇到的第一個問題是沒有時間進食，爲了解決這個問題PONEY決定直接不吃。而是靠每小時吃一匙蜜糖補充糖分，容易入口，不會影響他的flow。第二個問題則是爲了遮掩照明而戴的太陽眼鏡會令他有睡意。決定從一開始就戴起太陽眼鏡習慣黑暗的他，卻因新的挑戰而被打亂計劃。他於除夕晚上進行挑戰，但忘卻了天氣寒冷會逼使他開啓暖氣、穿外套。最終太陽眼鏡加上溫暖，令他一秒破功。睡意直線上升的他，rap中一度只剩下「我好眼瞓」，甚至差點入睡。最後，上次挑戰失敗的主因是PONEY 沒有將挑戰錄影。於是他這次確實地將影片保存了！但正以爲PONEY終於可以登上世界第一的寶座，卻傳來令人驚訝的消息...

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原來在他進入向健力士申請認證期間，世界紀錄竟然被更新至36小時36分鐘，代表PONEY 的挑戰只輸了短短21分鐘！被問到他當時有甚麽感覺，PONEY表示自己頭腦一片空白，甚麽也聽不到。受到打擊的他只能低頭接受現實。主持人和嘉賓們聽到他的故事后，紛紛表示從沒有見過這麽悲催的故事…

PONEY又説到雖然自己一次也不想再體驗長時間rap的辛酸，但看到紀錄這麽接近，他決定下次挑戰時要訂更大的目標，挑戰40小時！有節目嘉賓於是提議他挑戰44小時44分44秒。PONEY：「44個鐘差唔多兩日時間喎，你知唔知自己講緊咩？」但沉默數秒後又道「不過...好啦！」Umm...祝你好運吧PONEY!

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