【K Kwong/防疫/口罩/出街】香港疫情大爆發，雖然大家都知道留在家更安全，不過並非個個人都可以WFH，有時都要出街。化學博士K. Kwong在Facebook上發文，教大家如何可以安心出街，以及一些可能忽略了的高危位置！



K. Kwong在Facebook上發文，教大家如何可以安心出街。（K. Kwong＠Facebook）

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K.Kwong在帖文中表示，自己經常要接觸高危，甚至有機會面對快速測試陽性的朋友，因此一定會做好防禦措施，為大家提供了3個日常出街小貼士，包括個人常用的口罩「神器」，以及出街4個要注意的潛在高危位置。

貼士1.口罩戴法分三級

低：只見低風險朋友（例如其助手），只用一個平面Level2口罩。



中：見陌生人（一般去訪問、拍攝、去廠傾嘢或去買物資）一個立體3D口罩已經好貼面。



高：面對面見快測陽性。先戴一個平面口罩，（内有3D膠架支撐防止口罩「黐咀」，以免口罩被沾濕降低防護存），外面再戴一個HKMASK布口罩係面，而且是綁頭款式。他相信這戴法比未做氣密測試的N95更有效。他直言：「我係設計口罩嘅，一定戴我自己信嘅野。」



K.Kwong會用3D膠架支撐防止口罩「黐咀」。（K. Kwong＠Facebook）

貼士2.坐門口位

K.Kwong表示，室内帶病毒氣溶膠（aerosol）或飛沫進入眼口鼻，比用手摸眼口鼻更易中招。「帶病者離開咗都可以留下氣溶膠，氣溶膠會係室内浮成個鐘」因此要注意場所空氣是否流通。他個人食飯時會坐門口位，亦不會選擇多人的食店。



貼士3.戴face shield/眼罩

K.Kwong指出，眼睛是高危位置，因為不如口鼻有口罩保護，帶病毒氣溶膠（aerosol）或飛沫都機會進入眼睛。有網民提問：「請問戴face shield/眼罩有冇效？」，K. Kwong留言回覆：「有」。



不少網民留言請教防疫問題，K. Kwong亦一一回應。（K. Kwong Facebook截圖）

另一方面，K. Kwong亦提醒，如果真的要出街，要注4個高危位置，包括食飯搭車，甚至去廁所都有潛在危險，亦教大家如何「避險」。

高危位1.廁所

K. Kwong表示，普通平面口罩有最多約40%漏氣，KF口罩有最多11%，而之前提到的氣溶膠會在室内飄浮一小時，因此廁所是一個非常高危的地方，可免則免。如果真的要進入，最好以最高級平面口罩＋3D膠架＋布口罩的１戴法。



高危位２.戴住口罩大聲說話、做運動

K. Kwong指出，若市民大聲說話、做運動，就算已戴住口罩，都一定會「離罩」，增加感染風險，不論是你傳人還是人傳人。「所以喺公共場所，少啲大聲講嘢為妙。」



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高危位3.食飯

如果室内距離你2米内有傳播者，一路食一路講、咳、打乞嗤，K. Kwong直言「你中梗飛沫」。如果室内少過1小時4至6次換氣，而又有傳播者曾說話、咳、打乞嗤，「你中嘅機會好高」，因此他個人食飯時會選擇坐門口位。



高危位4.交通工具

由於眼幾乎冇保護，雖然他個人有戴眼鏡，有人向他咳，眼鏡可以擋到飛沫，但擋不到氣溶膠。因此他坐交通工具時，如旁邊有人大聲講嘢、咳，會立即離位。



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