疫下負債千萬港元決不炒人　觀光車良心老闆落場賣雞蛋仔自救翻生

香港人向來熱愛到日本旅遊，不過在疫情下已經有兩年多時間不能「翻鄉下」，旅行社和導遊等等旅遊業界工作者都受到影響。當中旅遊巴士司機和公司所受到的打擊很大，少了旅行團的預約他們難以維持生計。在日本大阪，一間旅遊巴士公司的良心老闆爲了撐起員工生計，親自落場賣ベビーカステラ（鷄蛋仔）挽救公司受到關注。



正在做雞蛋仔的社長（YouTube：MBS NEWS截圖）

位於大阪的日本城的士公司，在疫情下旅遊巴無人預約的情況下受到沉重打擊。社長坂本篤紀賣掉數架旅遊巴士，用作支付員工的薪金。不過長此下去並不是辦法，於是社長決心開展新業務，挑戰賣ベビーカステラ（鷄蛋仔）幫補員工生計。

👇👇👇即睇老闆人情鷄蛋仔專門店起源👇👇👇

+ 11

👉新增確診逾5萬宗｜居家抗疫注意 室內最多菌地方手機mon只排第三

日本大阪電視台最近訪問社長坂本篤紀，了解人情鷄蛋糕店的起源。社長表示在疫情下他已將3架旅遊巴出售用以支付員工薪金，剩下的幾架旅遊巴也會爲了保養而空車出動。他表示最近的預約完全空白，對上一次的預約已經在2021年10月。除此以外，的士業務也降低了4成，令公司在疫情下負債高達2億円（大約港幣1360萬）。坂本社長透露他們其實在疫情下將公司規模擴大了一倍。原因是有不少公司在疫情下倒閉或放棄經營，社長就將這些公司接收。他不忍心看到員工失業無助，便一一收留，令公司員工人數增至700人。不但公司的員工數量翻倍，負債也翻倍。於是社長爲了撐起公司開展了旅行團以外的業務，包括送貨和拖車服務。

👉女友啪啪啪後發現確診 男友求WFH被拒 上司：做愛唔算密切接觸

不過在一次與經營路邊攤的朋友聊天時，坂本社長卻冒然決定作全新挑戰，並在2021年7月開設買雞蛋仔的專賣店。社長會親自到店舖裏製作並售賣鷄蛋仔... 平常也會由員工輪班充當店員，幫補生計。這些雞蛋仔20個售賣440円（大約港幣30元），現在在區内也賺到一定口碑，銷售額已經可以與一架的士相等。公司旗下的的士司機被訪問時也表示看到為公司和員工拼命努力的社長，便覺得可以安心跟隨他。

位於大阪的雞蛋仔專門店（YouTube：MBS NEWS截圖）

坂本社長説到現下爲了保住公司和員工，最主要的工作就是找到工作，畢竟旅遊業不見得會在短時間内復活。即使現在雞蛋仔專門店的銷售額遠遠不足以撐起公司，社長表示希望未來可以加開分店，盡力保住飯碗。

同場加映：Donki母公司擬接收100烏克蘭難民家庭Twitter熱爆 網民:會多幫襯

在俄羅斯與烏克蘭的戰火下，有不少民衆由基輔逃到波蘭、匈牙利等鄰近國家。根據聯合國表示，目前已經有100萬人逃離烏克蘭。日本Donki的母公司泛太平洋國際控股公司在3月3日表示他們爲了支持政府政策，將會為烏克蘭難民提供衣食住的資源，為難民支援出一份力。事件引起日本網民熱烈討論，更有人話要課金支持！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈