隨著場香港疫情嚴重，大家對個人衛生的意識亦更高。最近有台灣毒理學專家，在個人Facebook專頁上發文，指不少人都覺得，去完廁所後擦屁股時，一定要擦到廁紙全白、不再殘留大便的痕跡，認為這樣才是乾淨，原來這個想法有偏差！



去完廁所後擦屁股都大有學問。

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如何判斷乾淨？

美國毒理專家招名威，在在Facebook專頁「招名威教授 毒理威廉」上表示，不少人都好奇大便之後，怎樣才算擦得乾淨？是否廁紙全白就可以？他表示這是一個小誤會，因為「擦到全白只是肉眼看不到殘留的糞便，並不表示完全乾淨，最簡單的方式就是用聞的，看還有沒有味道就知道啦！」不過他亦提醒，不要為了乾淨就瘋狂擦屁股，因肛門皮膚外有很多腸內細菌，如果肛門因過度擦拭而破皮受傷的話，細菌可能會沿著肛門通道進入腺體，造成感染發炎、腫脹、化膿，有點像皮膚上的「暗瘡」。

如果肛門因過度擦拭而破皮受傷的話，可能造成感染發炎、腫脹、化膿。

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擦屁股時汪注意一個現象

除了用氣味去確認是否真的擦乾淨，招名威在文中亦提到，如果便便擦了很久亦未乾淨的話，有可能是身體健康的一個警號。如總覺得沒排乾淨，而且容易黏在馬桶壁上、不易沖走，也不容易擦乾淨，這種狀況主要是患者腸胃濕熱所引起的症狀。

他表示，原因與日常飲食有關，包括常吃大魚大肉等高油、高蛋白質的食物，且愛喝凍飲。這些飲食習慣會令腸胃變差，腸道內壞菌太多、好菌太少，長此以往腸胃易受損，腸壁黏膜也沒辦法阻擋毒素、細菌、黴菌等入侵體內。正常去大便的頻率，是一天三次至三天一次，因此平日要補充足夠水分，以及足夠的蔬菜和水果。

正常去大便的頻率，是一天三次至三天一次。

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如何選廁紙？

首要條件是不要選擇品質粗糙的，因為很容易令皮膚受傷。另外也不要選太薄的，以免太用力時弄破廁紙，導致指甲直接弄傷肛門，也可考慮使用免治馬桶，或者使用純水濕紙巾。

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