徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚數個月後，便閃電再嫁韓國男團酷龍出身的具俊曄，其實兩人早在20多年前拍過拖，具俊曄更自爆多年來一直保存女方的電話，令網民大呼起雞皮，表示比電影更浪漫。



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具俊曄今日（3月8日）在IG宣佈結婚，他透露：「聽到她（大S）離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」

大S和具俊曄多年前曾拍拖

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大S則留言：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有。」之後她回應傳媒指，兩人重新聯絡後每日都有視像聊天，而結婚的契機則是因為疫情下台灣仍是鎖國狀態，難以見面。雙方已在韓國登記，而具俊曄則即將出發到台灣陪伴大S及處理相關手續。

具俊曄以韓文及中文宣布結婚 / IG @djkoo

52歲的具俊曄是韓國元祖二人男團酷龍（클론）成員，他和成員姜元來本身是Dancer出身，1996年被發掘出道。第二年推出專輯《One More Time》走Hip Hop路線在亞洲爆紅，杜德偉及草蜢等歌手都曾翻唱其歌曲。

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然而2000年姜元來因車禍造成下半身癱瘓，更要因此打官司，令酷龍事業停滯。之後具俊曄曾在東大門賣衣服，但一度落魄到生意冷清，獨立發展轉為當DJ後才有起色。當年兩人否認戀愛，有指此舉令大S非常傷心，而很多韓國網民原來都對兩人的緋聞有印象，更表示「細細個就已經聽過呢個名！」

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具俊曄多年後曾在節目談到事件，指當年爆紅加上禁愛令才沒有公開：「我們一見鍾情，交往1年間學彼此的語言，還經常到雙方的國家旅行。當時沒有承認戀情是因為公司禁愛令，之後便分手了。」你又怎麼看兩人復合及結婚呢？留言說說吧！

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