在俄羅斯與烏克蘭的戰火下，有不少民衆由基輔逃到波蘭、匈牙利等鄰近國家。根據聯合國表示，目前已經有100萬人逃離烏克蘭。日本Donki的母公司泛太平洋國際控股公司在3月3日表示他們爲了支持政府政策，將會為烏克蘭難民提供衣食住的資源，為難民支援出一份力。事件引起日本網民熱烈討論，更有人話要課金支持！



（DON DON DONKI 官網圖片）

連日來有過百萬人逃離烏克蘭，但依然有不少民衆被困國内，男丁也不能離開，讓很多家庭被逼分離，相聚無期。日本首相岸田文雄在3月2日發表了接納烏克蘭難民的方針，與波蘭首相馬特烏什·莫拉維茨基通電話時，表明從波蘭等國家接收難民的意願。表示會先由有親友在日本的烏克蘭民衆開始，再處理其他個案。

DONKI母公司發聲明支持政府政策，為烏克蘭難民提供援助 （PPIH官網截圖）

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日本Donki的母公司泛太平洋國際控股公司在翌日發表聲明支持政府政策，並正檢討為難民提供支援的方案。公司指他們將會接納100組由政府認定的家庭，並為他們提供經濟、生活等方面的資源。亦正在積極檢討可否為難民提供就業機會，保證他們的衣食住行；希望未來可以因應政府政策再作出進一步支援。決定受到日本國内傳媒大肆報導，吸引網民發聲支持。

有網民表示會購買DONKI吉祥物企鵝周邊以示支持（DON DON DONKI 官網圖片）

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Donki在官方Twitter分享信息後，有大批網民留言大讚他們的英明判斷，指計劃不單保障短期内的生活所需，亦有考慮到難民日後工作、定居地可能性。有網民表示感激Donki母公司的決定，讓普通市民沒有能力做到的事成真；爲了支持計劃，今後會更多到Donki購物。

難民數字已經破百萬，若戰事繼續將會不斷上升...（Getty）

看到有大企業出一份力，相信也能鼓勵到小市民和其他企業以不同方式支援難民。希望受影響的烏克蘭民衆能盡快找到安居之地，並早日與家人朋友團聚吧

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