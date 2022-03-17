新的一年轉眼間也過了快一半，農曆新年還沒到，想必對於已經到了2022年有點沒有真實感。最近日本有個爆紅的心理測驗，只要從六隻擺出不同動作的兔兔裡面選出一個最順眼的，就能夠看的出來你新一年對自己的期許。



兔子具有相當厲害的彈跳力，本身象徵著「飛躍」，也因此在歐美有不少人相信「幸運兔腳」的傳說，在東方人的觀念裡面兔子也是代表吉利的動物，不妨從下面六隻擺出不同跳躍姿態的兔子裡面，選一隻你最喜歡的來查看結果。（點圖開始測試👇👇👇）

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一、選擇一號兔子的你

選擇一號兔子的你在新的一年會有明顯地進步，就像圖中這隻兔子是往上跳躍的模樣，你也會對自己有更多期望，因此在事業上會想要爭取更多突破，以實現自我，也因此今年是適合你去嘗試新的挑戰，把握適當的時機表現出你的存在與專長，且今年也會有機會升官加薪，荷包賺滿滿。

二、選擇二號兔子的你

選擇二號兔子的你如果是單身狀態，代表在新的一年你可能邂逅到一位良人，適合在戀愛領域主動出擊，就像圖中的兔兔抬起下半身，隨時都準備好要出擊一樣。建議你從現在開始就讓自己維持良好的狀態，好好愛自己、打理自己，先懂得愛自己的人才會散發出自信，讓良緣早日來到自己身邊。若已經是有伴侶的你，建議要把自己照顧好，才能與伴侶互相扶持變得更好。

三、選擇三號兔子的你

選到三號兔子的你，在新的一年是值得好好拿起手機/相機給自己留下各種生活點滴的一年，就如同圖中的小兔子正趴著觀賞眼前的花，這代表著今年是適合你好好記錄生活的特殊年份。如果你本身不喜歡拍照，其實也可以用你的眼睛去記錄今年發生的所有事情，也就是好好享受生活、觀察生活周遭細微的事情，說不定可以從中發現出驚喜。

四、選擇四號兔子的你

選到四號兔子的你，在新的一年是一個有助於你把握機會的時候，如果過去的你曾經有過疏漏，今年就是你彌補過去不足、重新迎接新機會的好時機。如同圖中的兔子站著往回看，雖然說逝者已不可追、昨日種種已無法回溯，但「以古為鏡可以知興替」，人生何嘗不是如此，好好檢討自己的過往，從錯誤中成長並把握第二次到來的機會，就是今年最重要的課題。

五、選擇五號兔子的你

選到五號兔子的你，在新的一年會能夠找到自己想要的是什麼，不受到他人影響。

圖中的兔子正凝視著遠方，彷彿已經對自己所見已經有想法一樣，因此你得在今年重新梳理想法，釐清什麼是自己想要的、什麼是自己不要的，也因此得更留意自己的情緒轉變，從中認知到要好好愛惜自己，今年要讓自己活得更舒適一點。

六、選擇六號兔子的你

選到六號兔子的你，過去的一年內你可能覺得自己有點無法下決定，但今年正是你選擇突破的時機。圖中的兔子站著豎起耳朵，彷彿在聆聽並觀察周圍的聲音，這也象徵著你想要給自己的人生帶來一點突破，所以從現在開始就可以好好想想並規劃，在空閒時間努力學習並精進自己，該是給自己設定人生新目標的時候了，不要擔憂，嘗試多多學習是對自己有好處的。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】