每個人都是複雜的多面體，但人之初並非性本善。人們擅長向外界展示自己的美好，卻不敢把缺點或是缺陷展示於眾。



我們並不能通過表面去判斷本質，光明背後的黑暗總是不容易被人察覺，它悄然生息的存在著，就如同人格一般，複雜得讓人琢磨不透。

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答案解析：

A. 嫉妒心強。

你體內中隱藏著最危險的人格就是極強的嫉妒心，往往在心中湧動著的嫉妒，會讓你將所有的快樂與美好變得面目全非。與人相處時，你很容易和他人攀比起來，總是爭強好勝，你希望獲得光榮與成就，卻不願祝福他人獲得成功。建議不要把得與失看得太過重要，因為在人生這趟旅程中，最重要的就是感受快樂，而不是盲目攀比。

B. 自私自利。

你體內中隱藏著最危險的人格就是自私自利，表面上你會積極加入集體的隊伍中，但實際中你更關注自己的個人發展，對於外界的事情你常常漠視不管。你總是謀劃著自己的出路，一切事情都以主觀出發，為了自己不惜讓他人成為築夢路上的墊腳石。你需要學會把目光放的長遠，往往只有共同的成就，才能讓你有更大的提升空間。

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C. 執拗偏激。

你體內中隱藏著最危險的人格就是執拗偏激，雖然你能夠鍥而不捨的向目標奮起直追，但也會變得容易鑽牛角尖。對於外界的看法，你總是想方設法的忽視。你一旦認準目標，就像上了發條一般，誰也無法阻攔，但也要保持著清醒理智的頭腦分析利弊，因為你通常會因為過於執拗偏激的態度而惡語傷人，你需要更多的傾聽，不同的聲音和意見。

D. 疑神疑鬼。

你體內中隱藏著最危險的人格就是疑神疑鬼，你深知自己極度缺乏安全感，所以總是刻意的與外界保持距離，但又營造出一副友善的形象。你的世界中很難輕易讓他人闖入，你常常抱著懷疑的態度看待一切，極強的危機意識導致你不願相信他人。你需要學會放下自己的戒備，主動敞開心扉，不僅能夠讓你收穫更多的友誼，也會看到生活的美。

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