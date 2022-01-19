心理測驗｜想知男友可否託付終身？7條問題媽寶、無尾飛鉈即現形

婚姻是一輩子的事情，當然要找一個對自己好對雙方父母都好的人，被父母長輩祝福的婚姻可以省掉很多麻煩，要不然還會增加很多方對自己的麻煩。有沒有這些矛盾，其實跟你的對象也有很大的關係。想知道他是不是你可靠的伴侶嗎？快來測一測吧！



到了應踏入婚姻殿堂的年紀，擔心男朋友不可靠，對一同開啟人生新階段有遲疑？（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

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【心理測驗結果】

A. 他一定是你可靠的伴侶

你們兩個人都是很溫柔的人，遇到事情雙方會主動溝通，不會讓對方覺得自己可有可無。你們的家庭氛圍都是非常和諧的，所以大家在潛移默化的影響下都會有父輩的影子。他能懂你，就算有矛盾也會很快解決不過夜。

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B. 他可能不是你可靠的伴侶

在愛情上你是處於主動的一方，你比較能為對方著想，他一直在享受你的付出，時間一長就會覺得這是你應該做的，但是沒有人理應對你付出不求回報，有時候一句你辛苦了都能讓對方覺得值得，但是他並沒有。

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C. 他可能是你可靠的伴侶

在工作上你們都是比較積極的，但是安穩的上班他覺得併不能給你更好的生活，當你們遇到覺得前景很大的投資想入股的時候，要想一想不要被金錢沖昏了頭腦，能接受投資的失敗或者成功都需要有一個強大的心理，他可能會是你可靠的伴侶。

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D. 他一定不是你可靠的伴侶

當初你們在一起都是被各自的家庭催婚催煩了將就湊活在一起的，因為你們都覺得感情是可以培養的，婚後再戀愛也不錯。但是經過長時間的相處下，你越來越不能忍受他，因為他比較媽寶而且也沒什麼上進心，只知道每天打遊戲。

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