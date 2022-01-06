心理測驗︱2022年將為什麼事煩心？即刻諗吓發惡夢會見到咩就知

人生在世，總會碰到許多困難的事情，不過如果能預期到將來，自己的心裡也能比較有所準備。日本網站「恋愛jp」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解在2022年時，自己會因為什麼事情勞心勞力。



請問：假設你做了個惡夢，請問惡夢的內容會是什麼呢？請以直覺作答。

A 工作失敗

B 和朋友吵架

C 在海中溺水

D 有怪物出現



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選擇A工作失敗的你，2022年會因為時間的分配而勞心勞力。由於你事業太忙，所以無意識間感到了厚重的壓力，然而到了2022年，這狀況暫時也還會持續著。盡可能地弄清事情的輕重緩急，好好做出時間規劃為上。

選擇B和朋友吵架的你，2022年會因為人際關係而勞心勞力。會選擇這個選項，代表你平常內心害怕被人討厭，因此經常拒絕不了他人的請求。因此，想要避免花太多時間在別人身上，就得學習勇敢說不。

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選擇C在海中溺水的你，2022年會因為出現意外而勞心勞力。你是個不太擅長應付意外的人，才會下意識地選擇了溺水這個選項。其實真碰到困難時，想著以前有什麼類似的經驗，或者求助於他人，都是可能解決問題的方法。

選擇D有怪物出現的你，2022年會因為庸人自擾而勞心勞力。你是個太過神經質的性格，常常擔心其實不必要的事情。其實，與其想那麼多，不如用樂觀的思考方式面對事物，才不會白白耗費心神。

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