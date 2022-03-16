鄭欣宜（Joyce）早前透露由去年年尾開始進行生酮飲食法減肥，透過進食高脂肪和適量的蛋白質來代替碳水化合物，結果成功三個月內減掉20磅。近日她在IG po相，雖然戴上口罩，但見身形明顯清減不少，被網民大讚少女味濃。其實以往也有不少藝人或名人試過身形突變，有些更因變化大認不出來。



（Instagram：@princejoyce）

照片中的Joyce雖然戴上口罩，但明顯整塊臉比以前清減，而且連身形都望落更輕盈，連毛舜筠都忍不住留言：「真係瘦咗好多！」更有不少人留意到她在照片挨在某人的背，疑似偷偷放閃。

（Instagram：@princejoyce）

其實欣宜過去曾試過不同方法減肥，前年也試過生酮飲食，但因經常不戒口而未能減肥成功，去年年底她再次挑戰，再加上運動，最終三個月減走超過20磅，望落成個人更開心自信。其實以往也有不少名人身形突變，由肥變瘦或由瘦變肥，有網民更指部分連樣子也難辨認！

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