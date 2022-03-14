【俄烏戰爭/烏克蘭局勢/俄羅斯】韓國YouTuber，曾是軍人的李根大尉正在烏克蘭當援軍，近日網上出現李根大尉已戰死沙場的傳聞，網民發現，過去他一直頻繁更新Instagram，已有5日未曾發文，最後一篇發文更暗藏洋蔥。



李根大尉抵達烏克蘭後曾在IG報平安 / IG @rokseal

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韓國YouTuber「李根大尉」（이근대위）日前出發到烏克蘭當援軍，擁有76萬訂閱的他是海軍特戰隊出身，又上過電視參加不同綜藝，他因堅持前往被列為「旅行禁止國」的烏克蘭而被韓國政府阻撓，有指事件曝光後其護照更已被註銷！

抵達烏克蘭後，他仍不時於IG報平安。可是近日俄羅斯炮轟外國援軍的訓練營，令不少網民開始擔心李根大尉的安全。最近更有消息指，在基輔附近15公里發現3名韓國人的屍體，有人用Google Translate翻譯烏克蘭新聞，竟譯出「發現屍體是李某大尉及他的隊員」字句。

消息傳出後，網民驚覺一向活躍於社交媒的李根大尉，最後更新的帖文已是5日前！他的最後一篇帖文，是悼念在韓國忠州因降落傘意外而去世的好友，令不少網民感嘆他雖身處鎗林彈雨的戰場，但仍想念故人，亦紛紛留言希望他平安。

李根大尉最近更新是5日前，人在異地仍出Post悼念去世好友 / IG @rokseal

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俄羅斯承認在昨日（13日）上午攻擊烏克蘭西部亞沃利夫市的軍事訓練場，至少35人死亡，134人受傷。該訓練場有大量外國援兵駐守，以英、美國家人員為主，據韓媒《首爾新聞》報道，烏克蘭國防部發言人已證實死者中沒有韓國人，意味著李根大尉可能仍然生存，他陣亡的消息或是翻譯誤差。

李根大尉可能是烏克蘭特殊部隊一員 / IG @rokseal

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韓媒《SBS演藝新聞》訪問消息人士，就李根大尉的近況作出猜測，指他可能身處特殊部隊，不過因為烏克蘭總統賦予義務軍權力，他們因此屬烏克蘭軍隊，亦不受日內瓦公約保護，如果被俄羅斯軍隊俘虜隨時會被處決或當場射殺。

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