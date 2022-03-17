日本Wacoal 新出男人喱士四角褲大熱　澡堂阿叔搶著試穿爆笑評價

女性内褲的款式一向比男性内褲要多。不論顔色、剪裁、布料的選擇都五花八門。日前日本TBS電視台在新聞節目的《ニュースワードランキング》環節中介紹了一款男性用喱士（lace）內褲，自發售以來便引起關注，甚至被外國傳媒報導。到底這款内褲有甚麽特別之處呢？一起來看看吧！



（《ニュースワードランキング》截圖）

女性内褲選擇比男性多，當中喱士布料更是有女性專用的刻板印象。但在WACOAL工作的中山頌子小姐並不是這樣想。她看到男性内褲中沒有運用喱士的產品，便忽發奇想設計出這款喱士四角褲。在以棉製内褲為主流的男性内褲市場裏掀起一陣熱潮。

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日本TBS電視台最近在新聞節目中介紹了一款人氣爆燈的男性内褲。節目組到店舖拍攝時訪問一位男士，原來他聽説有喱士布料的男性内褲，便到訪選購。男性喱士内褲？！店員受訪時表示這款内褲大受歡迎，在發售後10天就已經完全售罄。内褲由喱士做成，網狀設計令產品的透氣程度非常高。售價為3960円（大約港幣262元），共有7種顔色，設計既優美又纖細。

Wacoal推出的男性喱士内褲（《ニュースワードランキング》截圖）

節目組帶著這條男性喱士内褲進行街訪，有3位男士看到後表示「係男性内衣嚟㗎？好sexy喎~」，同時也表示手感非常好。而受訪的另外兩位大叔則表示内褲很有時尚性，更表示很想試穿一下。於是節目組到東京一間澡堂讓客人們試穿。他們表示喱士内褲很涼爽透氣，也沒有焗熱的感覺，汗水應該可以很快蒸發。而且不會像一般的四角褲太緊，貼身程度剛剛好，行動方便。這款喱士内褲在市場裏掀起一陣漣漪，一改男性内褲的傳統觀念，更被德國網絡媒體報導。

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那爲甚麽會製作男士用喱士内衣呢？節目組到訪WACOAL的開發部門訪問發明這條内褲的中山頌子小姐。她表示自己認爲男性用和女性用的固定概念近年已經開始瓦解，女性内褲經常會用到喱士，那麽男性内褲不是也可以試試用喱士嗎？説不定可以引起一場内褲革命！於是她便與團隊下手設計全新的男性用喱士内褲。

除了設計内褲的中山小姐本人，還有一位重要的幕後功臣...... 就是她的上司溝口課長！課長表示自己一開始也對這款内褲有不安，不知道男性會不會對喱士内褲有需求。但每次有新樣板，中山小姐就會拿内褲給他試穿，將他當成白老鼠。他説了穿後感便進行改進，再拿給他試穿。如此進行多個來回後，才終於達到現在推出產品的完成度。課長也大讚喱士内褲令人意象不到的舒服。

白老鼠上司：「佢真係次次都攞嚟唔該~唔該~咁叫我着㗎！」(《ニュースワードランキング》截圖）

其實上司溝口課長真的功不可沒，如果不是他願意獻身試穿，可能這款男性喱士内褲根本不會面世。不過内衣製造公司都會習慣靠上司試穿嗎？上司的尊嚴......

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