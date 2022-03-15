在疫情下，口罩、漂白水和消毒酒精等成爲生活必需品。當中有不少防疫百寶大家會隨身携帶，例如用來按升降機按鈕的酒精筆和小型酒精洗手液。但不知道大家有否試過袋子裏太多物品而找不到酒精洗手液的情況呢？最近日本一間創科公司AVECTRO研發了一隻消毒手錶，讓你可以免除麻煩隨時隨地噴噴噴！



日本創科公司AVECTRO推出的WRIST MIST （Rakuten截圖）

酒精洗手液的瓶子小小的，很容易會迷失在袋子裏的某個角落，令你在急需使用酒精的時候束手無策。但有了AVECTRO出品的這隻消毒手錶，你只需要在手腕處的消毒瓶輕按兩下就可以輕鬆消毒。日本WBS電視台創科環節《トレたま》日前就請來AVECTRO的社長大橋一文到節目上介紹這隻WRIST MIST一起來看看吧！

👇👇👇即睇消毒手錶WRIST MIST👇👇👇

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AVECTRO推出這款的消毒手錶WRIST MIST非常輕便，用簡單設計將透明消毒瓶固定在用家手腕上。只要用兩隻手指輕輕按壓開關處，消毒酒精就可以直達手心。而且購買這隻消毒手錶的時候，還會附送WRIST MIST專用的補充瓶，方便用家可以注入自己慣用的消毒液。看起來小小的，但原來WRIST MIST可以容納消毒400次的份量。

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節目訪問WRIST MIST的發明者大橋一文社長，了解背後創作概念。大橋社長表示自己認爲將消毒液從手袋裏拿出來，打開蓋子消毒，然後蓋上蓋子，再放回手袋的一向消毒方式步驟太過繁複；於是便製作了可以貼身携帶的WRIST MIST。有這個消毒手錶除了可以在按完升降機按鈕後即時消毒，它還有一個特異功能，就是可以幫身邊的人也噴噴！

WRIST MIST還有4種顏色：黑、粉紅、黃和淺藍色 （Rakuten截圖）

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另外，大橋社長指出雖然大家出外飲食時會做好自己的消毒，但有機會會因看不到店員消毒而感到不安。消毒手錶可以讓客人看到店員消毒，吃得更安心。WRIST MIST現在售價為3520円（大約港幣232元）除了新冠疫情以外也可以用於應對其他病毒。大橋社長表示未來希望可以將產品普及化，將消毒由一時性的措施，變成文化、禮儀的一部分，活躍在各行各業。電視台的記者試戴WRIST MIST時表示，覺得可以將容量降低至消毒200次的份量，縮小手錶尺寸。也提出手錶的設計有點像玩具，相信可鼓勵小朋友消毒。但對於注重儀容的成年人和專業人士，或許會與裝束格格不入。

消毒瓶底部還有拱形設計，讓客人可以用到最後一滴消毒液！（Rakuten截圖）

小編覺得WRIST MIST的設計確實挺有趣，會令你想起國產凌凌漆的橋段。大家也會覺得將消毒液取出使用的步驟很繁複，對消毒手錶這種產品有需求嗎？不妨留言分享一下。

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