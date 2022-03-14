【疫情/飲食/居家/健康/WFH】香港疫情持續嚴峻，不論是居定隔離，還是１在家工作，運動量斬大幅減少。另一方面，有時口痕更會心郁郁想食零食，如糖果、朱古力等。不少人都笑言疫情過後，自己會肥了一個碼。日本節目《それって!?実際どうなの課》日前驗證一個傳聞，據説進食前先吃5g 有70%以上可可成分的朱古力就不會胖，更請來肥仔藝人一連三日暴飲暴食，配合餐前5g朱古力，到底結果是甚麽呢？一起來看看吧！



(《それって!?実際どうなの課》節目截圖）

有不少人喜歡吃東西，但會爲了保持身形而節制自己不吃。市面上有很多減肥酵素、飲品、啫喱等，聲稱可以溶解脂肪油分或減少吸收。但如果有更經濟實惠的方法保持身形，大家會怎樣選擇呢？節目《それって!?実際どうなの課》中，醫生栗原毅院長表示每餐前吃5g有70%以上可可成分的朱古力的話，即使放任飲食也基本上不會致肥。節目找來Ｗエンジンチャンカワイ（CHAN）進行實驗，餐前5g朱古力，配合高卡路里菜單，看看他體重會有怎麽樣的變化。

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有傳聞指進食前先吃5g 有70%以上可可成分的朱古力就不會胖。日本節目《それって!?実際どうなの課》於是訪問醫生栗原毅院長，了解背後原理。栗原院長表示，可可濃度高的朱古力食物纖維比牛蒡和蓮藕都高，可降低糖分的吸收速度。當血糖值上升時，體内會製造導致肥胖的胰島素，但朱古力有效降低吸收糖分的速度，進而降低胰島素的製作。因此雖然吃黑朱古力應該沒有減肥成效，但可以令你不會胖。栗原院長更指，雖然取決於份量，無論你吃甚麽黑朱古力都可以令你不會胖。

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見醫生那麽有信心，節目請來胖子Ｗエンジンチャンカワイ（CHAN）進行3日驗證。爲了進行驗證，他先量度自己的體重，有93.6kg。到底這3日他的體重會有何改變呢？第一餐前，CHAN先吃下5g黑朱古力，大概是兩小格的分量。聽到餐前吃5g朱古力就可以抵消食物的時候，一臉不可置信。笑言「咁我依家咪好似Mario無敵星星狀態咁！」驗證的第一餐早餐節目組竟然為CHAN準備了滑蛋豬扒飯，大約有1400kcal。CHAN表示這樣吃一定會胖，自己一點也不相信黑朱古力的威力。如果威力真的那麽强大，那麽全日本、全世界都會掀起黑朱古力狂熱；每天都像是情人節。節目組接下來還端出南蠻炸鷄定食、朱古力蛋糕和漢堡趴定食。短短一天之内，CHAN就吃了2.5kg食物，加起來大約有4100kcal。到了最緊張的秤重的時間，CHAN的體重竟然由一開始的93.6kg減少了0.6kg！令他不禁驚訝道黑朱古力不單是可以令你不會胖，還能減肥！

CHAN看到自己的體重輕了0.6kg非常驚訝 (《それって!?実際どうなの課》截圖）

來到驗證的第二天，節目組將食物的分量提升，挑戰黑朱古力的威力。結果CHAN早餐吃咖喱炸豬排飯（1700kcal），午餐吃下巨大牛丼（1100kcal），下午茶吃下兩個草莓蛋糕（430kcal），晚餐更是吸入高達2000kcal的炸物定食。第三天早上秤重時發現雖然增加食物分量，CHAN也只比前一天重了0.3kg，沒有超越初始體重的93.6kg。於是節目組再進一步將食物的分量和熱量增加。滑蛋豬扒咖喱飯（1600kcal）、飯後雪糕（160kcal）、餃子炸鷄加天津飯的中華定食（1500kcal）、章魚燒（400kcal）、忌廉bagel（430kcal）、薯片（110kcal），還有集合CHAN最愛的MAX炸物丼（1300kcal）。總重量有2.4kg，高達5700kcal，超越成年男性每日建議擷取卡路里一倍有多。3天的驗證加起來CHAN共吃了7.5kg食物，有15300kcal！

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到了最後一次的秤重的時間，暴飲暴食的CHAN竟然只被前一天胖了0.1kg，代表三天下來CHAN的最終體重瘦了0.2kg！將驗證結果告訴栗原院長時，他也嚇了一跳，表示沒有預想到黑朱古力的成效會這麽明顯。分析道CHAN沒有胖的原因是黑朱古力減慢糖分吸收和胰島素的分泌，也令他大便暢通，所以最終才會瘦了。節目組成功證明進食前先吃5g 有70%以上可可成分的朱古力就不會胖，甚至有機會瘦下來。

節目組成功證明進食前先吃5g 有70%以上可可成分的朱古力就不會胖，甚至有機會瘦下來。另外他們也提到吃了黑朱古力能減少飯後的睡意，可可成分也有效降低壓力。大家不妨試試在飯前吃一塊黑朱古力，試試它的威力吧！

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