12星座男負心指數曝光　處女濫情是天性　雙子貪新忘舊有苦衷？

喜新厭舊，是指自己擁有過的東西或人，自己卻喜歡上其他的東西或人。據了解，心理學家們花了多年的時間研究男人和女人之間的關係。因此，到目前為止，我們對為什麼一個人會突然對事物失去興致有了更多的解釋。



當然，我們也有我們的猜測，但也還沒有依據。為什麼很多男人都喜新厭舊？就算不去讀林夕的語錄，相信很多人也回答得出來。因為都是活在這個世上的人，多少都見過，聽過，了解過。對於我們現代這個社會，其實大多數男人喜新厭舊的原因，怕還是依舊逃不過張愛玲的筆下這段語錄，就像張愛玲說，「也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是窗前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒飯粘子，紅的卻是心口上的一顆硃砂痣。」讓我們一起來看看12星座男的喜新厭舊指數是多少吧。

白羊男 40%

他天生就是一個被狂熱所驅使的男人，並且還有着一份永不言棄的決心。白羊男的個性雖然不是見異思遷，但是他天生對優秀的人沒有抵抗力。白羊男對伴侶的要求是不停努力，不停上進。白羊男的性格熱情而充滿活力，當他在工作生活中展示自己的魅力的時候，也是非常招人喜歡的。所以，一旦遇到一個才情容貌身家背景比現任都優秀的人，還對他百般示好，他豈有不動心的道理。愛競天擇，適者生存。

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金牛男70%

他們是個喜新厭舊的人，對待感情中的戀人也是一樣的，可能他們剛開始對你的一番曖昧，就是因為對你的一切都比較好奇想要一探究竟。但是當金牛男對你的一切都了解的時候，就會感覺很沒有生趣，所以就會開始變得冷淡，也不會再去理對方不會訊息，開始尋找自己的下一個曖昧對象。所以這個星座的人，就是曖昧久了，對你沒什麼興趣的情況下就開始慢慢的變冷淡，不是原來的他們了。

雙子男90%

雙子座男都是社交小能手，接觸的人很多，自然他們身邊也從來不缺戀人。然而他們戀人換的快，不是因為他們追求的人多，而是因為對於雙子男們來說，他們的愛來得快去得也快，他們可以很快愛上一個人，也可以很快就又不喜歡了。因為他們的本性就是喜新厭舊，他們希望自己的對象是獨一無二的。當然，是總能帶給他們新鮮感的人。

巨蟹男79%

巨蟹男其實是個很現實的人，他們跟你搞曖昧就是因為想要把你發展成那種正式的關係，前期那都是為了試探。但是跟你曖昧時間久了，如果發現你不是一個好的戀人，也不符合他們找另一半的要求的話，那麼他們就會開始冷淡，不會跟你繼續下去也不想投入進去，畢竟是得不到一點的回報。在他們心中的曖昧，就是必要要在你身上得到點結果，否則就不會像剛開始那樣，就開始變得冷淡，不會在你身邊和你怎麼樣了。

獅子男85%

獅子有着十足的霸氣，談起戀愛來更是狂熱，他有強烈的佔有慾望，想掌控你的一切，他們願意用自己無限的忠誠與熱情，去贏得別人對他的絕對忠誠，不過要是你做什麼越軌之事，那他們就會讓別人知道什麼叫做百獸之王。如果你當街挑刺他，直截了當的表現出你也很漢子的一面，那隻要他稍微遇到一個小清新，他就會可能考慮換人了。

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處女男88%

他們的內心的慾望比一般人要強烈得多，醉心於男歡女愛中不能自拔，女友稍微看得鬆懈了，他就跑出去跟別的女人私會啦。處女座善於交談，溝通能力極強，最大的缺點就是猶豫不決，不管做什麼事情都喜歡猶豫，沒有主見。愛情更是如此，如果有多個人追求他們，他們肯定不會拒絕其中的任何一個，因為他們根本也不知道自己喜歡誰，可以說都喜歡，也可以說都不喜歡，最花心，最濫情。在處女男的感情世界裏，腳踏兩隻船這種事情很常見，而且他們也很樂意這樣做。

天秤男64%

天秤男希望與周圍的人保持一種和諧穩定的關係，對待戀人更是如此。在遇見很優秀的女生的時候，他們會有點遺憾有點後悔。他們很懊惱自己為什麼要那麼早的就談戀愛，不然現在他們就能夠以單身漢的身份去光明正大的追求對方了。但是，天秤男雖然有這樣的想法，他們卻能夠比較好的克制自己，他們不想要做那種自己都很不屑的渣男，所以他們只是心裏想想而已。

天蠍男61%

天蠍男身上時常能散發出一種特別的魅力，可以讓女人們為他瘋狂為他心碎，瘋狂是因為他時而熱情如火時而冷漠如冰，讓愛情演繹得轟轟烈烈，高潮迭起；他們還是很喜歡玩曖昧的，無聊寂寞的時候，或者是身邊有自己喜歡的類型，天蠍男都會主動去勾搭一番，這隻能算是一種曖昧，並不算是真正的變心，天蠍男如果真的變心的話，應該是對方做了什麼非常傷害天蠍男的事情吧！

人馬座96%

人馬男喜新厭舊，他們是很自信的一群雄性動物，遇到美豔的獵物怎麼會輕易放過？認為自己窮追不捨的態度一定可以將獵物追到手。但是追到女神後，原本的海誓山盟卻容易忘記得一乾二淨。他們總認為另一半做的很多事情都是理所當然的，和他生活在一起就應該為他們做這些。這樣的人馬男也是讓人十分抓狂，讓人難以忍受。到了別人離開了的時候，他們才會發現原來很多事情都是不容易做的，後悔莫及。

山羊男57%

山羊男就是喜歡欲擒故縱，而且在感情上是個情場高手，他們深深的知道感情不是簡單的事情，但是他們想做那個主導的人。所以在之前他們放很多的訊號跟你搞曖昧，只是想讓你習慣他們的存在，然後等到曖昧一段時間後，他們又開始會冷淡不像之前那樣，就會讓你百思不得其解，想不明白，這樣心裏也會一直想着他們了。所以山羊座總是這樣用欲擒故縱的手段來跟別人玩曖昧，想讓其他人的心裏有着他們的位置想着他們。

水瓶男78%

他們如果是真心喜歡一個人的話他是不可能去玩曖昧的，而是會直截了當的告訴別人自己的心意，只是在他們的心中對方不是那個真正想要的另一半，他才會和對方搞曖昧，也只能說並不是真正的喜歡你，只是跟對方玩玩而已，等時間久了沒有興趣就會開始厭倦，自然就會對你冷淡，這是很正常的事情，因為水瓶座的人一點都不在乎你。在他們的眼中，曖昧只是在閒餘時間沒有意思的時候跟別人曖昧下，但不是真心的，所以只是接觸接觸就好了，不要付出真心，否則受到傷害的是對方自己。

雙魚男60%

雙魚男容易變心可能的一點，就是是因為戀人不夠温柔吧。遇到了不温柔的女人，他們就不知道應該怎麼辦了。即便是明明很捨不得對方，但是一想到戀人對自己的種種不認真，馬上就意氣用事，無論如何都不要跟這個人在一起了。剛好這個時候身邊再有幾個綠茶婊的話，那雙魚男的出軌大記就這麼告成了，看似是女人主動勾引的雙魚男，其實呢，是雙魚男本身對你就已經有些厭倦了，所以和戀人之間的感情也就會不和諧。

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