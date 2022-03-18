【Omicron/第五波疫情/新冠病毒/確診】根據衞生署17日公布，第五波疫情至今則共錄得984,231宗確診個案，換言之接近每七個香港人有一個中招。後生仔或已有染疫心理準備，但看著每日新增二百多宗死亡個案，大部分都是沒打針的長者，若家有老人家，實在難以安心。

像今年18歲的Winson，他的同住八旬長期病祖母剛在3月初確診在家隔離，他擔起了照顧大任。既要保護自己免受感染，又要照顧長者，坦言經歷了他人生中最漫長的14天隔離生活。



疫情至今累計逾五千宗死亡個案，當中大部分是長者或長期病患者，令Winson非常擔心確診祖母。（資料圖片)

「知道阿嫲陽性立即好驚！驚自己係無症狀感染，傳染咗俾佢而唔知。」

Winson自小跟祖母和姑姐同住，感情要好。去年剛升讀大學一年級，近月因疫情多在家Zoom上課，必要時才出街買日用品，極擔心自己會是源頭成「戰犯」。「阿嫲多病，向來係我哋屋企重點保護對象。」自從第五波疫情爆發，祖母已經有兩個多月沒外出，「點解都會感染？係咪自己帶咗病毒入屋?」這想法令他困惑內疚。

Winson說，祖母確診當日早上快測呈弱陽（左），下午再驗已經很清晰有兩條線（右）

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擔心自己成戰犯

80歲祖母病歷十隻手指數不清：紅斑狼瘡、坐骨神經痛、胃酸倒流、骨質疏鬆、肺氣腫、高血壓、腦瘤、腎功能衰弱、聽力和視力衰退等等，每天食幾十粒藥。由於血壓經常不穩定，家庭醫生早前也給了她一張「免針紙」。



祖母在房中隔離，自理也出現問題。「佢唔識用電子探熱針和血氧計，隔住房門教咗好多次轉頭就唔記得，加上撞聾，我哋叫到喉嚨痛都聽唔到，又唔肯戴耳機（助聽器）。」他們惟有全副武裝：面罩、防毒口罩、醫護手套、長外套、下身圍條毛巾、紙拖鞋等成個「科學怪人」般入房協助，而除瞓覺沖涼外，他們也長時間戴口罩保護自己。「阿嫲見到我哋著到咁好唔開心，話我哋歧視佢。」

快檢緊張過DSE放榜

Winson說，祖母其實在確診前一日已說很累，連飯也沒煮，即晚快檢是陰性。誰知翌日朝早祖母告知，她半夜感到自己發高燒，形容全身骨十級痛，更爬起床食了兩粒止痛藥。「她腎不好，平日好少會食兩粒止痛藥，應該真係好辛苦。」

得悉祖母確診，他跟姑姐一起做快檢。檢測液先經過T線才到C線(一條C線是陰性，同時出現T線為陽性)，他說等待結果的15分鐘很漫長：「緊張過DSE放榜。」雖然兩人都是陰性，而且二人也打齊針，但不敢鬆懈，先將祖母隔離在房，再全屋消毒。

難忘祖母落寞眼神

患病期間，祖母大部分時間都屈在房，每次出來去廁所沖涼，都需先打電話通知，讓二人迴避，以減少接觸。「佢話仲衰過生痲瘋，仲鬧『點解要同我驗，我平時傷風感冒都係咁嫁啦』！」最難忘一次祖母經過客廳上廁所，剛好跟Winson對望。「佢眼神怨氣好重。惟有氹佢好返之後成個家族最叻係佢，得佢一個有天然抗體，勁過打疫苗，佢先笑返。其實老人家都係小朋友，要氹。」

祖母的病情起初不穩定，徘徊低燒，有咳多痰也有肚瀉，期間聯絡了家庭醫生，食中藥和西藥舒緩症狀。「朝早好啲，晚上又差啲。試過佢氣促，血氧得91（正常應為95％或以上），但我哋唔敢call白車。」祖母3月初確診，當時日增5萬多宗個案，有報道更指不少長者送院後失救亡，令他們相當掙扎，寧願密切監察情況。「政府所有熱線都打唔通，晚上有咩情況都無人可以問。」至於政府派發的抗疫包，也要在快速陽性上報後第四日才收到。

政府曾呼籲輕症者勿電召救護車，但Winson坦言一般人較難判斷：「老人家唔太識表達。」（資料圖片)

有得揀無得揀之別

他們三人也有隔離令，Winson說宅在家每日忙於清潔和照顧祖母，但也相當苦悶，惟有倚窗睇街。「有次望街見到有個同學同屋企人響樓下散步，好羨慕。原來有得揀唔出街同無得出街係好大分別。」

慶幸是祖母的病況算輕症，呈陽後第15日終於快測呈陰性，期間他和姑姐多次檢測都是陰性，總算舒一口氣。他說以往都是被照顧的一個，這回首次輪到他照顧家人，也算人生難忘經歷。他也勉勵各位確診家人除了照顧患者，也要好好照顧自己。「自己唔中招先有力照顧到其他人。」

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