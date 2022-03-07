香港疫情大爆發，除了普通市民之外，不少醫護人員都中招，最近有90後公立診所家庭醫生，在Facebook及Instagram上分享自己的確診自救經歷，包括有病徵但快速檢測陰性，以及藥品的選擇，應對的心得等等。



90後公立診所家庭醫生Cathy，在Facebook上分享確診經歷。（Dr C&C - 90後女醫生教室 Facebook）

90後公立診所家庭醫生Cathy Lo，在Facebook專頁「Dr C&C - 90後女醫生教室」，及個人Instagram帳戶中，分享由「陰轉陽」，到有明顯病徵、每天喉嚨痛如刀割的自救經過。她更整理了五大要點。

1. 快速測試(RAT) 陰性不代表冇中招

喉嚨劇痛後連續3天快測都是陰性，但深喉唾液樣本顯示病毒量高。她身邊亦有朋友發高燒3日後才快測陽性。原因是病發第4-7日，快速測試才會接近100%準確。如有感冒病徵，最好自己隔離，持續每日做快速測試，陰性不代表無事。如不放心可以去做深喉唾液檢測。



2. disease course 病程

她指自己已打齊三針，沒有發燒但持續喉嚨痛，以開頭四日最痛，半夜會痛醒。尾三日就變成吞口水才痛。同時，她表示第2，3日會骨痛、全身無力，第4，5日開始有鼻水及咳嗽，但可以食藥控制。「我屋企人就反而無我咁病，勁精神 ，一個打晒三針又係吸煙者，係得兩聲咳。結論： 病徵似重感冒咁，食下藥會舒緩到病徵，最好打埋第三針如果夠時間。」



快速測試(RAT) 陰性，但深喉唾液樣本顯示病毒量高。（Dr C&C - 90後女醫生教室 Facebook）

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3. 藥物包

她表示自己只是食平時會開給病人的感冒藥，亦列出了清單，重申建議只適用於無長期病健康的成人，如果有長期病患，或者藥物敏感病歷，應先查詢自己的家庭醫生。

- 止痛退燒藥可選paracetamol 500mg （每四小時一次）



- 如果都不退燒，可以加一隻消炎止痛退燒藥 ，可以選ibuprofen 200mg 每六小時一次；naproxen 250mg 每八小時一次。一般會飽肚食，加胃藥pepcidine 20mg早晚一次就最安全。（由於消炎止痛退燒藥有機會傷胃，試過胃潰瘍/胃出血的人士應盡量避免）



- 喉糖 ！！好重要，因為真的很辛苦。她個人最喜歡DIFFLAM，因為有少少局部麻醉成分，食完個喉嚨會「痺痺地」。



- 收鼻水藥： Loratadine 10mg 一日一次 （無睡意配方）； piriton 4mg 一日三次（有睡意配方）



- 咳水 ：benadryl 10ml 一日三次（有睡意配方）;phensedyl 10ml 一日三次（有睡意配方）； actifed-co 10ml 一日三次（無睡意配方），或者其他自己買到既咳水



她表示自己只是食平時會開給病人的感冒藥。（Dr C&C - 90後女醫生教室 Facebook）

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４. 幾時要去急症室

如果覺得氣促氣喘，愈來愈無反應甚至昏迷，當然要即時去急症室做進一步診斷。如果病徵輕微，她則建議大家在家自救，「留係屋企係最穩陣，將急症室留俾有需要嘅人士」，她又提醒，未打針的朋友盡快去打針，特別是老人家。60 歲以上又有長期病的是高危人士，「對高危群組來講絕對唔係重感冒咁簡單」



5. 如何在逆境中心情保持平伏

- 每日10-20 分鐘冥想。研究顯示冥想有效減低焦慮及對抗抑鬱。做一分鐘五下深呼吸，可吸氣五下，呼氣五下，雙手放肚臍上面，感受肚皮隨着呼吸起伏，「做完1分鐘到舒服好多！」



- 做運動。帶氧運動有效減低焦慮及對抗抑鬱，如果因疫情不想出街，可以上youtube邊看居家運動影片邊做。



- 寫感恩日記： 每天回想值得感恩的事 ，「寫低佢就會發現原來好多野自己都忽略左，有既係唔覺得咁重要，到無左先發現。例子一就係健康啦～今次病左真心覺得健康係好重要」



她在文章最後亦鼓勵大家，「世紀大疫症，全世界人都同我地一樣經歷緊差唔多嘅野，好多人會有好多唔同嘅感受，同唔同程度嘅焦慮，但你絕對唔係孤獨面對，我哋一班醫護人員會同你一齊渡過呢個難關 ！香港人喎，獅子山精神，自強不息！」

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