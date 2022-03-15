【疫苗接種/疫苗通行證/康復患者/打針】政府衞生防護中心最新建議，若在感染前已接種兩劑或以上疫苗，康復後毋須再打第三針。中心亦在記者會上表示，「疫苗通行證」安排要待食物及衞生局稍後公布。有網民在討論區中，分享自己成功在康復後第二天就取得免針紙的經過，並整理成心得供其他網民參考。



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香港疫情持續，至共今數十萬人染疫，政府除了不斷鼓勵市民接種疫苗外，亦推出疫苗通行證等措施，不過對於康復者何時打針，以及對疫苗通行證有沒有豁免，一直未有清晰資訊。網民「羊咩羊咩羊」在連登討論區中發文，分享自己和家人第一手經驗，「見好多人想拎免針紙，但拎唔到或者唔知點拎，希望幫到大家。」

他表示自己是經核酸測試陽性，然後經過14日家居隔離康復後，再預約到政府的診所看醫生，第二日即獲發免針紙，當中的關鍵，是由政府發出的陽性或確診證明，例如SMS短訊。如果是先行快速檢測的話，樓主就建議可以先申報，一定要取得官方證明。他更整理了過程及心得。

確診後，完成隔離後取得免針紙驗：

1.確保自己已收到政府初步陽性SMS



2.隔離完成後，去以下HA網站，找任何一間非指定診所的「普通科門診」https://www.ha.org.hk/gopc/

（根主補充：唔建議未完成隔離就去，唔知有冇人捉。同埋有少少良心，診所好多長者，唔好感染佢哋）



3.打電話去預約，因電話只可預約未來24小時的，有個小技巧，額滿後過15分鐘再打，「暫時應該仲好易book」



4.預約時要輸你身份證和出生年份，留意預約了之後要改會好煩，所以最好唔好改。



5.順利預約到的話，去睇醫生，主動要求醫生開免針紙。



6.醫生會開90日免針紙俾你，「我問可唔可以180日，佢話冇得揀」



7.成功拎針紙，個人建議你講少少病徵，拎多少少藥傍身都好



帖文下亦有其他網民留言分享自己的經驗，樓主亦十分好心地整理成幾題QA，供大家參考。

Q1：有冇可能拎180日針紙？

有可能。

情況#1：你本身有打科興，醫生會開180日；

情況#2：碰巧醫生肯開；

情況#3：冇乜醫德會收你高價的私家醫生開俾你。



樓主亦表示，有人提到針紙指計康復+90/180日，所以有醫生可能覺得你病緊，不會開免針紙。不過按不同人經驗，都係睇醫生，唔同醫生唔同做法，有人0針，指定診所醫生都寫180日。



Q2：已經打左兩針之後好返會唔會拎到免針紙？

有留言表示，「我老豆就係打咗兩次，醫生話不用打第三針，但問咗幾次，醫生都話唔使比一張免針，佢話衛生署有記錄，不用出。」樓主補充：短期內可能冇問題，不過3個月後疫苗通行證會點，冇人知，個人建議都係試下拎針紙



Q3：去普通科拎免針紙可唔可以成家一齊？定要分開約？

有留言表示「如果成家，建議隔離期間book指定診所，可以一個電話book哂嘛，聽電話嗰個人係逐個人逐個身分證mark，逐個發病日期都mark記錄，都問得幾仔細。」



Q4：快測陽性，但未有sms點算？

有留言表示「可能好彩，成家都book到指定診所，口頭醫生講自己驗到就得。」樓主則建議：最安全做法是先上報，再嘗試預約指定診所。「就算指定診所唔開針紙俾你，如果佢寫你算確診，至少你之後可以去普通科門診搞針紙。」亦有成功者分享不需要陽性sms，快測陽性有隔離令證明文件就ok。



至於未打針的朋友，根據政府3月7日更新的接種疫苗指引，建議康復者在出院90日後，方可接種第一劑復必泰疫苗，或出院180日後接種第一劑科興疫苗。如果要出入食肆、商場等場所，就更加要留以下3個日子。

2月24日至4月29日

在這段時間內，新冠康復者如果出院／康復（以時間較後者為準）後未滿6個月，不需要打第一針，疫苗通行證亦獲得豁免：如果在這段時間內出院／康復後已滿6個月，就要打第一針方可使用疫苗通行證，出入食肆、商場等場所。

4月30日之後

4月30日之後，新冠康復者如果出院／康復後未滿6個月，不需要打第一針，疫苗通行證亦獲得豁免：如果出院／康復後已滿6個月，就要在9個月內打第一針，方可使用疫苗通行證；如果已經接種了第一針，就要在第一針之後9個月內打第二針。

政府昨晚（7日）在「添馬台」的圖文解說，不少網民直言「睇唔明」。

但上述安排並不適用於曾受2019冠狀病毒病感染之安老院舍院友。從未接種任何疫苗的安老院舍院友可在康復後四星期接種第一劑疫苗，並於接種第一劑後90日後接種第二劑疫苗。先前曾接種過一劑疫苗的院友可在康復後90日接種第二劑疫苗。康復者幾時打第三針？



根據政府網頁最新的資料，一般而言，現時並未建議康復者接種第三劑疫苗，如康復者有個別需要接種第三劑疫苗並取得相關醫生證明信（當中包括建議接種的醫學原因及建議的接種時間），他們可前往疫苗接種地點，在場的醫護人員會按個別情況安排接種第三劑疫苗。



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