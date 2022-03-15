【Omicron/後遺症/味覺/疫苗】香港疫情仍然嚴峻，每日確診數持續破萬，有網民在網上討論區發文，指自己確診之後，除了一般的味覺滅退之外，更不時會聞到怪味。帖文一出即引來大量網民留言，指自己都有同樣後遺症，覺得十分困擾。



有網民表示確診後，不時會聞到怪味。（資料圖片 / 羅國輝攝）

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網民「WinBB」在連登討論區發文「一人一個中左omicron之後嘅身體變化」，指自己以前十分愛吃辣，感染了新冠肺炎之後，「變得喉嚨受唔到辣」，亦有網民表示，經常聞到「燒燶味」，甚至「聞唔到嘢」。

以下為網民整理出的8大後遺症：

1.變得喉嚨受唔到辣，明明以前好食得辣。

2.味覺真係差咗，依加食嘢覺得個味道無之前咁好食。

3.除咗食好辣好香嘅野有感覺之外，食個出前一丁都冇乜…

4.雖然仲有興趣睇美女相、圖，但性慾真係大大減少。

5.心房好明顯感覺到心跳，同啲血喺度流動。

6.成日聞到陣怪味、燶味，有時仲聞唔到嘢，去大便都唔覺臭。

7.組織慢咗好多，平時一下就諗到，宜家起碼慢幾秒，行路都明顯慢哂。

8.虧咗好多，好易攰，一攰就要即刻坐一坐或者恰陣，唔係會頂唔順。



網民在網上分享8大Omicron中招後遺症。（資料圖片）

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世界衛生組織的官網中，列出了常見的新冠後遺症，包括：

乏力

呼吸急促或呼吸困難

記憶力、注意力或睡眠出現問題

持續咳嗽

胸痛

說話困難

肌肉痛

喪失嗅覺或味覺

抑鬱或焦慮

發熱



官網又補充，指根據目前研究，感染COVID-19後，患者可能會經歷數周到數月的遺留症狀，情況會隨著時間改善。不過目前仍很難預測，後遺症會持續多久。

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