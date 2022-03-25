談戀愛時我們每個人都會希望另一半更完美一點，在各方面都符合我們的要求，這樣感情也才會更加的甜蜜。但其實有時候讓感情能夠順利下去的並不是對方都具備哪些優良品質，而是不會互相踩到彼此的禁區。



不管是在生活中還是戀愛中，每個人都有自己的禁區，如果另一半能夠避開的話，那麼感情自然就會穩步上升，兩個人關係越來越好。可如果對方一直踩在禁區，那麼沒有一段感情最終會長久下去，因為禁區就是一個人的底線。那麼對於12星座男而言，他們的戀愛禁區都是什麼呢？今天我們就一起來分析下吧。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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白羊男

白羊男是屬於佔有欲比較強的一個人，他們要是戀愛了，就恨不得你天天只圍著他們一個人轉。要是白羊男發現你跟其他異性走得太近，那麼他們就會大發雷霆，覺得你是要有背叛他們的苗頭，這是白羊男無法忍受的，他們會憤而提分手。畢竟白羊男有點大男子主義，他們就是希望另一半忠於自己，而不是在外面跟異性搞曖昧。

金牛男

很多人都認為金牛男特別的吝嗇，一點都不捨得花錢，其實不是的，他們只不過是有自己的消費觀，認為錢應該花在刀口上，而不是各種大手大腳的花出去卻沒有半點收穫。所以跟金牛男戀愛的話，你一定要懂得控制自己的欲望。若是你有很強的消費欲，總是買很多東西等著金牛男來替你報銷，那你可能期待太高了，你等來的只會是他們跟你提分手。

雙子男

雙子男是很精明的一個人，他們哪怕是戀愛了，其實也都一直在衡量著這段感情，輕易不會讓自己吃虧。而在感情裡，雙子男最無法接受的就是另一半欺騙他們，這會讓雙子男覺得自己就是個傻子一般被耍得團團轉，顯得他們格外的蠢。並且被騙以後，雙子男對這段感情也是沒有信任感可言，所以這是他們的禁區，一旦發現被騙，你和他的這段關係也就到頭了。

巨蟹男

跟巨蟹男戀愛其實是很甜蜜的一件事，因為巨蟹男很會照顧人。但需要注意的是，巨蟹男戀愛中最大的禁區就是對他們的父母不敬。因為巨蟹男是個特別孝順的人，他們對父母的話總是很聽從，並且從來不會做讓父母傷心難過的事。巨蟹男追求的一直都是全家其樂融融的家庭氛圍。所以要是你傷害了他們的父母，那麼巨蟹男是不可能原諒你的，分分鐘就跟你提分手。

獅子男

獅子座是自尊心比較強的人，他們很在乎自己的面子，所以做什麼事都總要爭一口氣來證明自己。而在戀愛中也是如此，獅子男總是比較強勢，什麼事都喜歡自己拿主意。若是你在戀愛中經常駁斥他們，或者是不尊重他們的所作所為，那麼獅子男就會格外的不開心，所以對你的感情也很快就會消散。

處女男

處女男欣賞那種很獨立自主的優秀女性，他們覺得這種女生特別讓人放心，並且在感情裡也會更加成熟，兩個人相處起來才輕鬆。若是你對他們十分的依賴，凡事都想要靠他們為你做主，自己沒有什麼想法的話，那麼這已經算是踩在處女男的禁區了。時間長了，他們就會對你感覺到厭煩，感情也不會那麼好了。

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天秤男

天秤男一直都覺得情侶之間要坦誠相對，而不是為了一己之私就撒謊騙人，哪怕是善意的謊言，不帶一點的傷害，但是天秤男的心裡還是會很彆扭，覺得對方並不是真的在意自己。而且撒謊這種事還代表著一個人的人品問題，這也是天秤男的戀愛禁區。所以若是想要跟他們繼續走下去，最好是不要說謊話。

天蠍男

天蠍男理想中的感情就是關係互相平等，凡事兩個人都要有商有量的，而不是全部負擔都壓在一個人的肩膀上。若是你總是在戀愛中充當甩手掌櫃的角色，什麼都不管不顧，讓天蠍男一個人忙前忙後的，他們就會心裡很不舒服，總是會覺得自己好像談戀愛談了一個寂寞，所以他們對你的感情也會日漸冷淡。

人馬男

人馬男極注重面子，尤其是在外人面前他們總是很享受被人追捧，這會讓他們內心得到極大的滿足。所以要是跟人馬男戀愛了，那麼最好是能夠在人前說好話，多誇誇他們，而不是反過來在人前不給他們面子，這樣會讓人馬男覺得非常的尷尬並且火大，他們會認為你壓根不愛他們，所以人馬男也不再會珍惜這段感情。

山羊男

山羊男是對待感情比較認真的一個人，他們跟你戀愛就是奔著結婚去的，想要跟你一輩子走下去。可若是你完全不懂得珍惜他們，總是很任性的隨便提分手，那麼一兩次還好，可次數多了，山羊男也會真的被傷到。等到他們再也無法忍受的時候，就會果斷的離你遠去，不會再給你任何的機會。

水瓶男

感情裡水瓶男最無法接受的就是另一半一生氣就跟他們冷戰，這是他們的禁區，要是誰踩了，水瓶男立馬就會提分手。因為水瓶男並不是一個在感情裡會委屈自己的人，他們希望自己的戀愛是甜蜜美滿，互相尊重的，而不是會因為一點小事就三天兩頭吵架，尤其是冷戰，完全沒有辦法解決問題，這會讓水瓶男覺得這段感情很辛苦。

雙魚男

雙魚男的戀愛禁區就是另一半經常胡鬧，不講道理，這會讓他們覺得自己是在對牛彈琴，這樣的感情一點都不會讓人感覺到幸福，而是每天都會很痛苦。雙魚男希望另一半知書達理的，最好是能夠明辨是非，在感情裡分得清好壞，知道輕重緩急，這樣他們才會覺得對方很好溝通，不會有更多誤會產生。

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