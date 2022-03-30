「其實不是每個人都見得你好」，每個人都會被教育這句聽着冷酷的話。但事實就是，真的不是每個人都能看別人比自己好，不信你問這幾大星座，是不是。



處女座

處女座心細如髮，很多時候都不是他故意要把身邊人的事情看在眼裏，而是真的觀察到了。相處過程中能很快察覺出對方和自己的不同，而且由於流淌在血液裏的完美主義，處女座在感受到別人更好的點時，會下意識和自己比較。

這會讓他覺得很累，一邊告訴自己人無完人，但又真的沒辦法接受被比下去的事實。

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天蠍座

如果要找出天蠍攀比的源頭，那根本就是個未解之謎。沒有別人的時候，天蠍會跟自己較勁，有別人的時候，天蠍會暗暗在心裏，沒有標準的跟他人比較。

在人生的賽道上，天蠍從來都是狠人，別人能做到的，自己也一定要行。就這種聽着像是自我鼓勵，是沒錯，但天蠍如果動了這種攀比念頭，對你也不會有什麼好臉色。

雙魚座

相比起目的性攀比，雙魚屬於心態性比較，而且更多的是出現在物質層面。雙魚沒什麼壞心眼，更像一個小虛榮的小學生，喜歡被捧着、被注意、被誇獎，但凡在群體場合裏，別人有的誇獎，雙魚記住了；別人有的好看的單品。雙魚反手就是一個買同款。

其實不是什麼大事兒，但每次這種時候雙魚會不是很舒服：「切，有什麼了不起，我也有。」

白羊座

白羊的想法直接，一切想法都表現在臉上。就不偽裝，喜歡就是喜歡，討厭就是討厭，羨慕就是羨慕。如果白羊真的看見了別人的好東西，會非常全寫在表情上，表達在言語上，要是關係好呢，白羊還會注意點說話，要是關係一般，那白羊可不管不顧起來，會讓整個場面社死。

有時候也是，看見別人有什麼比自己好的地方，心裏是挺不舒服，但是沒事，閉上眼不看就是了！

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