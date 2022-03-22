2021年9月，「亞視一姐」薛影儀被街坊影到無戴口罩而被拍片狙擊，她涉嫌起飛腳踢對方，事後被控普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩兩罪。薛影儀今日（3月22日）承認兩罪，被判入獄兩星期及罰款。



阿儀現身屯門法院 (陳順禎攝)

👉Omicron丨麻利確診網上問症自救 大爆喉嚨痛似刀𠝹：咪食呢樣嘢

薛影儀案件在屯門法院提堂，她求情稱想去跑步，一時貪方便而未有戴口罩，不過仍被判入獄兩星期及罰款5000元。案情指，當時香港正實行口罩令，所有人身處指明地點時均須佩戴口罩。阿儀當晚10時許出門口時未有佩戴口罩，與她不相識的事主邱淑秋見狀，要求她戴回口罩但未被理會，兩人因而發生爭執。

邱淑秋用手機拍片，阿儀則推開及用手拍她，又隨即進入另一座大廈試圖逃走。尾隨在後的邱淑秋用腳阻擋升降機門關閉，在升降機內的阿儀將她推出去，又用腳踢對方的腹部，最後於2月11日被捕。

Instagram / @ching_yee0205

👉韓國三上悠亞丨21歲女團前成員轉做AV女優 自爆片酬價嚇呆網民

37歲的阿儀，2021年參選《亞洲小姐競選》而爆紅，雖然落選但仍受到不少網民追捧，更簽約亞視（ATV）成為旗下藝人。網民力推阿儀做「亞視一姐」，而其IG更有近6萬名粉絲，每次出新Post都會獲網民留言熱捧，瘋狂在阿儀靚相下留言互動大讚。

▼▼▼▼點擊看落選亞姐薛影儀極速上位實錄▼▼▼▼

+ 21

👉Emma Watson被批女神崩壞 《哈利波特》11童星近況誰keep得好?

其實阿儀昨晚(21日)才剛更新IG，指自己晚餐吃了用電飯煲煲出來的皮蛋瘦肉粥，判決一出後不少人都到她IG留言，指她吃了「最後的晚餐」。下午她透過代表律師申請保釋等候上訴，主任裁判官蘇文隆准她以原有條件保釋。你又怎看阿儀案件的判決呢？分享一下吧！

同場加映：中大生列香港各學系前途排名 B級以上得8科？網民：價值觀扭曲

2022年DSE有望如期在4月開考，一眾考生都作最後衝刺，希望奪好成績入大學甚至神科。有網民就列出各大學科前途，到底JUPAS選科應該跟興趣還是看出路？👉點擊看全文