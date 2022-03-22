2022年DSE有望如期在4月開考，一眾考生都作最後衝刺，希望奪好成績入大學甚至神科。有網民就列出各大學科前途，到底JUPAS選科應該跟興趣還是看出路？



2022年DSE即將開考（資料圖片）

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香港中學文憑試（DSE）即將開考，不少考生面對嚴峻疫情，考期隨時延遲仍努力溫書就是為了好成績，方便大學選科出路更多。不過有網民就在Facebook 「CUHK Secrets」投稿，在畢業後留港工作的情況下，為各大學科前途評級，由A到D-都有。

香港各學科前途（唔計移民）

A：Medic (醫科)

A-：牙醫

B+：計量金融（Qfin）、三大環球商業（Gbus）或IBGM

B：精算、獸醫、建築

B-：HKU BLaw、三大教育雙學位、Nursing、職業治療、Computer Science、HKU或UST Civil Engine、HKU測量

C+：放射、PolyU測量、非三大教育科

C：三大BBA / 酒店管理 / 環球經濟、HKU Law / AGLaw、CU BLaw、三大其他Engine、三大社工

C-：中醫、言語治療、Med Lab Sci(醫務化驗科學)、視光

D+：藥劑、物理治療、非三大商科 / 酒店管理、非三大社工

D：CU或CityU Law、傳理、三大Arts / Sci (科學) / Soc Sci (社會科學)、三大Biomed (生物醫學)、非三大Engine、幼教

D-：非三大Arts / Sci / Soc Sci、Design、Fashion and Textile

CUHK SECRETS截圖

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樓主表示：「B級或以上嘅都係人中之龍，17、18歲入到Medic或Dental嗰一刻，已經幾乎可以肯定下半世無憂，收入起碼可以過到中上產嘅生活，又有社會光環受到大家景仰，係真正嘅人生贏家。Qfin同三大Gbus冇咁穩陣，只要大學期間唔係太懶，出路普遍都好。」

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以樓主角度，讀普通科又似乎不是最差，因為還有太多人讀的專科學生「墊底」，「好多貌似專科，例如Law／社工／藥劑／物理治療／言語治療已經或好快會飽和，而且社會唔係完全認同佢哋嘅專業，如果冇工開仲慘過讀普通科。」但網民就不太認同，留言幾乎清一色負皮。

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其實讀甚麼科都好，最重要是找到自己想行的路，除了行行出狀元，成績好或較有前途的學科亦不代表一切，各位考生們都要畀心機呀！

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