【Again My Life/減肥餐單】韓國男星李準基出道多年，新劇與時光倒流有關，更要扮演大學生，不過40歲的他依然輕鬆Carry。他保持童顏的秘訣是食得健康，用一款食物代替白飯成功戒吃碳水6年，要Keep fit的你不妨參考！



《Again My Life》劇照

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李準基新劇《Again My Life》即將在4月播映，他飾演死後時間倒流至15年前，開始第二人生的檢察官，已公開的劇照中更有扮演大學生上課的畫面，著上衛衣看起來仍很青春，令人驚訝今年40歲的他相當童顏。

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原來李準基為了讓皮膚變好，已經有6年未吃過碳水化合物，他曾在直播表示：「讓外表變好之外，也能自由自在地拍攝我喜歡的動作戲。」充滿恆心的他更憑戒碳水減去15kg。

在《Again My Life》飾演李準基法律系前輩的鄭尚勳，參加綜藝《新品上市 便利餐廳》時透露：「私下聊天才得知李準基已經減肥很久，有次我們在便利店拍戲，他像小孩一樣走來走去，還指著貨架上的零食說自己以前吃過。其實他也很想吃，只是忍住而已。」

不吃碳水的李準基，以豆腐代替飯 / 《新品上市 便利餐廳》截圖

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不吃碳水的李準基以豆腐代替飯，先將壓碎的豆腐放入微波爐叮兩分鐘抽乾水份，之後再加入飽肚的食材，如雞胸肉及西蘭花。炒豆腐時亦有技巧，不用落油，只要收乾豆腐剩餘水份便可以，口感亦會更乾身及粒粒分明，變得類似炒飯。

👇點撃圖片看豆腐炒飯點整👇

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這個「炒飯」更健康得一滴油也不落，見到賣相都覺得十分健康。你又會想試食這個豆腐飯嗎？留言說說吧！

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