國產AV｜麻豆傳媒團隊內地被捕　台妹親述面試經歷一事令她卻步

【SWAG/麻豆傳媒/台灣AV/被捕/吳夢夢/女優】兩大華人AV平台之一，麻豆傳媒的AV拍攝團隊傳出在內地被捕，案情更指出該AV團隊一年獲利逾500萬人民幣（逾600萬港元）引起一眾老司機關注



「麻豆傳媒」提供一條龍賣AV服務。

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一條龍賣AV服務

據上海「打黃打非」微信公眾號指出，近日上海市公安局奉賢分局，偵破了一起製作、販賣、傳播淫穢物品案。 消息指行動一共拘捕24人，涉嫌拍攝淫穢視頻50多部，賣給國內成人App「91視頻」、「麻豆傳媒」等，總點擊量超過400萬次，獲利逾600萬港元。

案情指兩名主腦，利用聊天軟件telgram和potato，與「九一視頻」、「麻豆傳媒」的工作人員聯絡，敲定劇本、片酬後，著手召集拍攝、剪輯、燈光、劇務、男女演員、化妝師等，組成團隊拍攝AV。

從觀眾對女優打賞中抽成，是成人APP的主要收入來源之一。

有指麻豆傳媒資金來源，是於內地河南註冊的公司，因為發現台灣的法律漏洞，跨海到台灣開設分公司，大灑金錢招募經理人、陪酒妹、酒店妹等人加入。它們的影片內容主要參考日本AV 的劇情。雖然演員多是台灣人，不過片商要求她們以內地的腔調和用字說話，封面也是簡體字，亦有向內地團隊「買片」。麻豆傳媒作品中的演員和對白都非常出戲，不時會笑場，同時加插大量賭場廣告，主要收入來源來自廣告，以及在APP中的抽成。

麻豆傳媒作品中犯駁的劇情、生硬的對白十分影響觀眾「性致」。

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近年台灣的SWAG，及麻豆傳媒，為華人成人界的兩大勢力，有台灣媒體訪問過曾到訪本土AV公司的女生，請她分享是如何被吸引下海，以及為何最後會打退堂鼓。

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今次上海「打黃打非」行動，意味著內地已經掌握產業運作方式，以及國內大大小小成人平台的資訊，公告中更表示案件正進一步查辦，可能會有更多人被捕。

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