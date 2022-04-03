卡通片有很多時候角色畫風非現實，巨型眼球、髮型反地心吸力。看到這些畫面也不禁會讓人好奇如果將他們變成真人會長甚麽樣子。近年AI技術發達，有網民便通過AI將卡通片《多啦A夢》的角色帶到現實世界。大雄和靜香等10位角色的相貌曝光，會跟你想象中的人物一樣嗎？一起來看看吧！



（テレビ朝日 截圖）

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YouTube頻道《AIリアル》最近分享一段影片，將《多啦A夢》的多位角色透過AI的技術化爲真人，引來不少網民留言關注。當中有網民表示真人版大雄看起來有點聰明。亦有網民看到AI重現的靜香後表示，「真人咁靚女，唔怪得知大雄咁鍾意佢啦！」

👇👇👇即睇10位《多啦A夢》角色真人版👇👇👇

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大家覺得這些角色的重現度高嗎？小編覺得小夫的髮型和櫻桃小嘴非常神似，而老師和大雄爸爸的樣子都很親和。至於多啦A夢的真身到底是白藍膚色的少女還是荷里活演員Bruce Willis就值得再探討探討......

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