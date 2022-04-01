今天是4月1日，又到了一年一度的整人盛會。疫情下我們不能親身整蠱同學朋友，但仍有不少人透過社交平台散播愚人節精神。偶像、食品公司、戲院、甚至巴士公司也發文參與。當中KFC竟然宣佈要在月球開分店？！



男團BTS的官方Twitter頭像和用戶名換上成員Jimin和他的童年照片（Twitter：@BTS_twt）

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每年的愚人節都令人非常興奮，期待各大公司和名人的搞鬼貼文。特別在日本，許多廣爲人知的大企業也會加入整人行列，設計出不少搞鬼產品。小編就爲大家從中抽出12個愚人節有趣貼文，説不定可以幫你騙到身邊的好朋友啊！

👇👇👇即睇12個愚人節搞鬼貼文👇👇👇

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大家覺得這些愚人節點子如何呢？小編倒是覺得走麵走菜的杯麵也可以是一種不錯的產品，方便大家可以試做杯麵蒸蛋啊！

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同場加映：日本驚現「愛新覺羅」醫生 親證真清朝皇族後裔：爺爺跟溥儀有關

日本經常有不少引人注目的廣告牌，透過卡通人物、明星或有趣字句吸引行人。但最近一所眼科診所的廣告牌被翻出，被網民熱烈討論。這間診所的女院長竟然姓愛新覺羅，令不少人懷疑她會否是清朝皇族的後裔。但她的社交媒體全部都以日文溝通，到底她是甚麽身份呢？詳情請到原文閱讀👈 👈 👈