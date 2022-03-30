挑剔中女拍拖2個月閃嫁醫生　洞房夜老公除口罩秒崩潰:Kiss都唔想

在疫情下大家外出時都必須要戴口罩，於是便出現了不少認不出同學、同事的情況，亦有不少人成爲口罩美男美女。最近日媒《現代ビジネス》分享有美女透過婚姻仲介公司認識一位醫生，交往兩個月便決定閃嫁。本以爲婚後生活美滿，誰知脫下口罩丈夫的相貌悲劇，讓她洞房夜難忍反感推開他。兩人之間開始出現隔膜，丈夫亦懷疑出軌，拜托偵探社調查後，更爆出驚人事實……



（《被背叛的田川的憂鬱》劇照）

根據日本厚生勞動省調查顯示，在新冠肺炎影響下，日本的結婚人數連續兩年下降。因爲邂逅機會降低，有不少人轉而透過婚姻仲介公司尋求結婚對象；這次事件的主角亦是其中一份子。

未央子今年40歲，1年前在疫情下仲介公司與丈夫相識，兩個月後結下婚約並同居。她因爲出身於醫生世家，一直希望可以嫁給一位醫生，所以與任職醫生的丈夫相識的兩個月後便閃婚。但未央子與丈夫只約會了兩三次，當時亦因爲太恨嫁沒有留意丈夫的相貌。

她婚後才發現丈夫是「口罩美男」，雖然眼睛爽朗，但臉頰下垂、牙齒排列也很差，更是章魚厚唇，讓她不禁覺得反感。不過既然成功與一位醫生結了婚，丈夫整體品味也很不錯，未央子以爲經過時間自己就會習慣，但始終還是難以克服……

👉港女嫌IVE男友學歷低：Subway都唔識嗌 網民一語道破她背後計算

（《二份之一的夫婦》劇照）

在結婚後半年，有一次丈夫向未央子索求早安吻，卻被她下意識推開。平常行房事時，也都是靠將房間燈光調暗渡過，但在燈光明亮的地方她就會不自覺地拒絕。於是兩人之間邊開始出現隔膜，丈夫在家的時間開始減少，假日也分開行動。

到了兩個月前丈夫的態度更是明顯冷淡，兩人開始分房睡，丈夫亦不再給生活費。感受到婚姻危機的未央子感到丈夫有外遇，趁對方洗澡時檢查他的銀包，卻發現裏面藏了高級法國餐廳的收據。於是委托偵探調查丈夫，希望即使兩人離婚也可以當作有利證據。

👉內地瘋傳京東B站炒人失業變「畢業」 網民：學AKB48炒魷叫畢業？

偵探跟蹤丈夫時，發現他在家庭餐廳裏與一位和未央子相貌相似的女子密會。從兩人的交談中推斷，他們是高中同學，在半年前偶然重遇並成爲戀人。不久後，兩人離開餐廳駕車到附近的愛情旅館，2個小時後離開，再到附近大型家具店閑逛至黃昏才吻別歸家。

（《解禁男女》劇照）

👉打工仔放無薪假巧遇「神級會計」 返工與放假互相抵消=工資清零!

偵探報告調查結果後，未央子當晚就向丈夫攤牌。丈夫也坦誠道歉，更表示每個月向該女子交出10萬円（大約港幣6420元）作生活費。而他雖然想與女子走下去，但女子卻說自己無辦法撇下前夫一個人云云。

及後偵探再查出女子與多名男性同時交往，均以有年幼子女、丈夫患病等理由向他們謀取生活費。事實上她根本沒有孩子也沒有丈夫，而是一個人獨居。未央子將證據交到丈夫面前時，他明顯動搖，感謝未央子讓他看清女子的真面目。

（《二份之一的夫婦》劇照）

未央子坦言這樣的夫妻關係也很難持續，表示冷靜後會好好審視兩人今後的關係。大家認爲未央子與丈夫未來的關係又會時如何呢？不妨留言分享一下吧！

同場加映：白雪公主殺人案轟動全國 日女為保險金殺兩親夫 餵藥刀捅再溺斃

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》經常會分享一些驚人故事，當中除了勵志的減肥故事，還有不少可怕的犯罪和殺人事件。這次他們介紹了日本一宗「白雪公主殺人事件」，講述一位女性爲了謀取保險金而殺害兩任丈夫的真實事件。完美犯罪從未被懷疑，直到一次搜查科長翻看案件記錄時才發現可疑之處，一步步揭發可怕的罪行……詳情請到原文閱讀👈 👈 👈