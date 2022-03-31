日本經常有不少引人注目的廣告牌，透過卡通人物、明星或有趣字句吸引行人。但最近一所眼科診所的廣告牌被翻出，被網民熱烈討論。這間診所的女院長竟然姓愛新覺羅，令不少人懷疑她會否是清朝皇族的後裔。但她的社交媒體全部都以日文溝通，到底她是甚麽身份呢？



（Twitter：@Maritime_Asia）

愛新覺羅維院長的診所處於日本東京大井町，在診所的官方介紹和廣告牌上都可以看到院長擁有高學歷，擁有東京大學的醫學博士學位。但愛新覺羅是清朝皇族的國姓，讓不少網民都將注意力放在她的姓氏上。早前日媒《產經新聞》亦訪問愛新覺羅院長，原來她真的是清朝第三代皇帝順治帝的後裔，還曾經因爲獨特姓氏而在入境美國時被帶走……

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愛新覺羅維院長的Twitter等社交平台上都以日文溝通，很容易令人以爲她從小在日本長大。但大井町眼科診所的網頁上寫到他們以日語、英文和普通話提供服務。原來院長並非在日本土生土長，而是出身於中國遼寧省。她在遼寧曾經就讀當地名校東北育才學校，當時已修讀日文作第二語言。

畢業後她面臨到日本或美國留學的選擇，最後因家人希望離她距離可以近一點，18歲時便赴名古屋大學醫學部成爲留學生。修讀博士學位時，雖然也有到英語國家進修的選擇，她也因爲愛上了日本而決定留下來成爲醫生，亦成立了家室，現在是3名子女的媽媽。在2018年她成爲了大井町眼科診所的院長，於是便出現了那張被網民瘋傳的廣告牌。

被日本週刊文春訪問時，她表示自己從已故爺爺口中聽説自己是清朝第三位皇帝順治帝的後裔，而她的爺爺與清朝最後一代皇帝溥儀屬於同一輩。但因爲自己對歷史沒有太大興趣，當時亦沒有多問。記者問到她家中有沒有清朝家寶時，她表示中國民間家庭並不會保存家寶，因此也只看過爺爺的家譜。

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愛新覺羅維院長分享到自己的獨特姓氏除了很難寫以外亦很引人注目，基本每天都會被病人問到名字的來源，更曾經在入境美國時令她被帶走。院長講到當時她爲了參加研討會而到訪美國，關員看到她的姓氏時便問她是否清朝後裔，她承認身份後便被帶走。原來工作人員怕她是逃亡到美國，問她有沒有需要幫她聯絡大使館，讓她大感無奈。

（アイクリニック大井町）

愛新覺羅這個姓氏雖然很特別，但應該會帶來不少麻煩。如果是學生，每次考試時寫名字都已經要比同學們多花時間啊......

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