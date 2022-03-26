下一届世界博覽會將會於2025年在日本大阪舉行，而近日官方宣佈了吉祥物。公衆投票選出的這個吉祥物用簡單紅藍兩色創作而成，但相貌獨特，而且設計多變，可以轉換至各種不同形態。結果宣佈後，日本網民蜂擁至社交平台分享自己的二次創作，將「生命的光輝君」變成恐怖電影的主角、可愛少女等。一起來看看吧！



（截圖自：https://www.expo2025.or.jp/）

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2025年大阪博覽會的吉祥物，被網民冠名「生命的光輝君」。設計概念中表示「生命的光輝君」頭部的紅色部分可以拆卸並複製，而藍色部分形狀亦可隨意改變，可能性無限大。於是大批日本網民在Twitter上分享自己的二次創作，除了改變藍色部分的形狀，還有不少人將他改成獵奇角色，令角色在博覽會開幕前已經深入民心。

👇👇👇即睇網民「生命的光輝君」二次創作👇👇👇

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