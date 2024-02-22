近日香港濕度高，有不少人會透過抽濕機去濕，但開抽濕機會令皮膚乾燥，究竟有沒有其他方法可以去除濕氣呢？日本一個生活網站日前分享了7個不需要用到抽濕機的除濕方法，並提出幾個預防濕氣積聚的對策。



香港各區的相對濕度處於百分之80至90多，各位仙子仙君正在為家中的濕氣煩惱嗎？冇有怕！日本生活網站オリーブオイルをひとまわし日前分享了不需要抽濕機的7個除濕方法，再配合5項對策，就可以保障仙居乾爽防霉，萬無一失！

👇👇👇即睇7個無需抽濕機的除濕方法👇👇👇

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7個實用除濕技巧

【1】打開門窗：空氣流通是對付濕氣的基本動作，定期打開門窗就可以防止濕氣積聚。只要不是傾盆大雨，即使下著微雨，也應該微微打開窗戶。

【2】開風扇：風扇能使空氣循環，防止濕氣在一個位置積聚。建議可以用風扇為衣櫃或沒有窗戶的房間通風。室内晾衣服時也可以用風扇吹走濕氣。

【3】冷氣除濕功能：並非所有家居都有抽濕機，但其實冷氣機也可擔當相同功能。配合需要選用冷風除濕或熱風除濕，不開窗都可以除濕。

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【4】注意吸濕劑位置：可在容易積濕氣的衣櫃、洗手盆下等地方放置，因濕氣會向下沉，應盡量放近地面。注意不要將物品放得太密集，有空隙才可以有效除濕。

【5】放置竹炭：竹炭有調節濕度和吸臭的效果，因體積較小，建議可以放進鞋櫃或雪櫃。定期晾乾它就可以重複使用。

【6】放置報紙/硅藻土：報紙可以墊在鞋櫃，或洗手盆下吸濕，並定期更換。硅藻土產品可以根據功能用途，放置在濕氣高的地方，如調味料附近及米缸。

【7】活用梳打粉：梳打粉可以包進不織布，或放入玻璃容器，製作成簡單吸濕劑，定期攪動使用。亦可以加入香薰油，吸濕後還可以重用於清潔。

5個預防濕氣對策

【1】看到結霧氣要盡快抹走

【2】洗澡後關門開抽氣扇抽濕

【3】在床上鋪除濕墊

【4】家具與墻壁之間留空隙

【5】確保衣服乾透才收納



小編一直以爲窗外是濕氣來源，所以應該關窗，但原來打開門窗保持空氣流通正正是去除濕氣的基本動作！大家也有學到了嗎？

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