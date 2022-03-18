不知道大家聽過宍戸里帆的名字嗎？她今年20歲，在3月1日出道成爲新人AV女優。除了擁有傲人的G cup身材，還是某名門大學的現役女大學生。據聞她自從中學時期第一次看了AV後，便決心要成爲女優。雖然她的背景和出道故事非常特別，但她最近卻因一件事意外地在海外爆紅，到底發生甚麽事呢？



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事緣在3月16日晚上11時36分日本發生7.4級地震，有不少民衆因地震搖晃而家中變得一片混亂，便到Twitter上分享慘況。當中有一位AV店店主則上載一連串照片，表示自己的店舖商品掉滿地相當頭疼。但一衆網民卻將重點放在照片中的一張AV海報上，照片傳至海外令女優被起底，意外爆紅。而這位被地震震紅的女優正是宍戸里帆。她雖然出道不足一個月，但已經成功虜獲一班粉絲！

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AV男優清水健近日接受日本YouTuber訪問，無下限大爆只有AV男優才知道的事，更直言上電視節目時，因為受行規所限，不能暢所欲言，今次在YouTube更罕見分享自己心中最強的AV女優。

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同場加映：日本地震12個網民崩潰畫面 珍藏AV寫真散落一地、高達變比薩斜塔

日本於昨晚（16日）11時36分發生7.4級地震，宮城縣和福島縣更發出海嘯警報。網上甚至有聲音指這次地震體感上比311大地震更可怕。雖然地震令民衆一度提心吊膽難以入睡，也有大量網民轉到Twitter分享地震後家中的災難性畫面。小編為大家集合了12個地震造成的有趣畫面，當中有人崩潰吐槽被媽媽發現了精心隱藏的收藏品…詳情請到原文閱讀👈 👈 👈