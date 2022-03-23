爲了迎合各種客人的需要，飲品公司會製造不同大小和包裝的飲品。當中最多人認識的可口可樂，有玻璃樽、膠樽、大中小罐裝，大家也經常會討論自己覺得哪一個包裝的最好喝。最近有日媒就實測伊藤園推出的お～いお茶（綠茶）3款包裝，驗證味道是否真的有分別，揭露製造商的細心設計。



（ハルメクWEB）

在討論自己覺得哪一個包裝最好喝的時候，往往難以分辨到底是心理作用，還是它們的味道真的有分別。日本Yahooニュース最近分享一篇文章，講到罐裝、195mL樽裝和600mL樽裝3款伊藤園お～いお茶（綠茶）的味道對比。當中195mL的樽裝綠茶，最近人氣急升……

👇👇👇即睇實測3款伊藤園綠茶分別👇👇👇

+ 6

主流的膠樽裝飲品，基本都是由500至600ml的中型容量。但最近195ml的綠茶在疫情下卻人氣急升。在疫情下，有不少公司都會因爲衛生防疫理由，轉爲用膠樽裝的飲品招待客人。但若提供500ml裝的綠茶，客人很難在短時間内喝完，之後也需要將喝剩的瓶子帶走，非常不方便。於是195ml裝的綠茶便開始流行，既方便用來招待客人，也方便普通人隨身携帶。亦有聲音指出500ml裝的綠茶太多，自己喝195ml裝其實已經可以非常滿足，而且放在手袋裏也不會覺得有太大負擔。

（ハルメクWEB）

但原來發賣195mL綠茶時，伊藤園除了對包裝下功夫，對裏面的茶也下了一番功夫。ハルメクWEB一位記者於是決定買來罐裝、195mL裝和600mL裝的綠茶，實測三者的分別。將3款茶倒出來，已經看到三款包裝的茶顔色和清澈度大有分別。

根據伊藤園的員工鍋谷卓哉先生表示，幾款包裝考慮到客人飲用的場面而調整過味道和濃度。他指出罐裝綠茶考慮到客人大多都會配著便當一次過喝完，所以他們將綠茶調得較濃較苦澀。而膠樽裝的兩款綠茶，因可以保存並花更長時間喝完，則製作成較平衡清淡的味道。而實際試喝後，記者也表示即使樽裝兩款看似比較相近，600mL綠茶的味道清爽，195mL則味道比較濃郁。罐裝的綠茶風味更是比樽裝強，一開始容易入口，但喝下後就會喝到綠茶的獨特苦澀味。

👉AV女優因地震Twitter外國爆紅被起底 宍戸里帆竟是名門大學生

除此之外，原來伊藤園每年春天都會對配方進行細微的調整，調配成適合那一年的綠茶。而2022年版的綠茶則以清爽口感、喝下時的綠茶芳香和令人飲用後感到平靜為重點製作而成。

（Twitter：@oiochakun截圖）

大家在喝的時候，有發現不同包裝裏面的味道也有不同嗎？不妨可以試試一次過買三款回家對比一下吧！

👉打工仔放無薪假巧遇「神級會計」 返工與放假互相抵消=工資清零!

同場加映：日本甜美女偶像愛上大叔粉 年齡相差27歲 男方一舉動感動她父母

偶像與宅男的距離像天和地那麽遠，大家根本不會想象到有一天可以與自己的偶像相愛、結婚。但在日本最近有一對夫婦因他們的特別愛情故事而受到關注。47歲男子みっちゃん（Micchan）與20歲的少女幸巴(Yuki Tomoe)是一對夫婦，更是前粉絲與前偶像的關係。相遇至拍拖、結婚，究竟年齡相差27年的兩人是如何由升格成夫婦的呢？一起來看看吧！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈