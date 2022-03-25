王菲和前夫李亞鵬所生的細女李嫣，自小便生活在眾人的焦點下，雖然出生便患有兔唇，但在多年的治療下亦漸漸恢復。日前正值15歲的她，在社交網站上分享了自己於海邊渡假的一輯泳裝照，網民對這輯照片反應兩極。既然說到引人注意的星二代，你又認識哪個漸漸在香港崛起的新星？



（Cr. 微博）

近來鮮少在公眾面前露面的李嫣，自2019年起便獨自前往瑞士著名寄宿學校College Alpin Beau Soleil就讀。日前她在微博上PO出自己的泳裝照，然而照片一出。卻引起了網民兩極化的反應。有不少人留言批評李嫣的外貌不夠漂亮，而且這般衣著對於15歲之齡的女孩實屬不妥；不過亦有人指生活在自由家庭的李嫣沒做錯，也欣賞她有活出自我的自信，支持她只要繼續做自己喜歡的事就好。

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其實受到眾人關注的星二代又點只得李嫣一個，做明星和做生意一樣，一代一代傳承著上一代的優良基因，再次發展出一番新的事業，甚至乎青出於藍。快看看以下7位出生在90年代後的崛起新星二代，又有誰有著你曾經熟悉的面孔吧！

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有不少星二代一出生便生活在眾人的鎂光燈下，甚至連成長的每一步都成為大家茶餘飯後的話題，其實是明星也好，星二代也好，也只是一個普通人。我們可以關注他們的動態，但應該留給他們應有的隱私和空間，千萬別把自己的期待和想法強加在別人的成長上。

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鄭欣宜（Joyce）早前透露由去年年尾開始進行生酮飲食法減肥，透過進食高脂肪和適量的蛋白質來代替碳水化合物，結果成功三個月內減掉20磅。近日她在IG po相，雖然戴上口罩，但見身形明顯清減不少，被網民大讚少女味濃。其實以往也有不少藝人或名人試過身形突變，有些更因變化大認不出來！

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