被網民稱為「Package劉」的富商劉鑾雄長子，42歲的劉鳴煒3月22日驚傳再婚﹗他在社交平台貼出照片，一對新人在貼有囍字落地大玻璃前相擁，並寫上「05/03/2022」，可能是他註冊大日子。不少朋友和網民紛紛送上祝福。其實除了男富二代，香港也有不少女富二代靠自己闖出頭，位位學霸，自己就是最強Package！



劉鳴煒疑似在再封盤，在FB貼出新婚註冊照片，不少朋友也留言道賀。（ming wai lai facebook )

富商劉鑾雄長子劉鳴煒，因不俗的外型、學歷與家底，曾被形容是城中筍盤「Package」。兩年前劉鳴煒被爆出跟新歡簡雪忻（Joyce）在銅鑼灣鬧市拍拖，更十指緊扣過馬路，更傳火速入主其豪宅同居。難道最強「Package」要封盤了嗎？其實不少女神級的名門之後，自己本身就是「最強Package」，以下5位努力又漂亮的富二代，大家認識嗎？

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