香港疫情嚴重，不少公司都容許員工在家工作。有網民在討論區發文，指一個平時已經蛇王開的同事，在開會時不單遲大到，而且飲到醉醺醺，而當日的會議老闆亦有份參與，他卻不知好歹地口出狂言，令老闆嬲到不得了。



蛇王同事，飲到醉醺醺去開會，而當日的會議老闆亦有份參與，嬲到不得了。

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網民「食屎食著狗」在香港討論區中發文，「你地啲同事（有冇）好似我呢個同事咁誇張？」帖文指出，有個同事蛇王成性，WFH時經常失蹤不出現，大家已經都懶得理他，「唔係太過份，都冇人出聲，就連經理都費事出聲鬧佢」。不過上得山多終遇虎，公司未來有一個大項目要開會商議，由於是重大事項，因此連老闆都要參與。

同事在網上會議中已經遲到45分鐘，秘書找到他時，更指他說話口齒不清，擔心他身體是否出了問題。蛇王成功連線後，過了一會就傳出陣陣鼻鼾聲。到他發言時，更口出狂言「到我啦？你地講到邊？其實唔急住講不如第二日先講啦，我今日好攰個腦諗唔到嘢。」之幾分鐘之後，該同事更離開了meeting，令同在會議中的老闆大為震怒，「叫經理要盡快去了解佢發生咩事」，沒想到秘書透露出更誇張內情。

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秘書向同事透露，「原來個同事一早就係屋企飲酒，好大機會係佢由尋晚開始，到今朝都仲飲緊」，直言他以為會像平時一樣無人理會，「以為少佢一個開會都冇問題，但係佢唔記得咗今日老細都有份開會」。不少網民大呼誇張，直言你是害群之馬，更追問同事下場，不過樓主只說「依家都唔知個同事點」，不過圍觀網民都認為，他應該是凶多吉少。

奴果大家遇著這些同事，會如何處理？事不關己由他自爆，還是指正揭發？留言分享一下吧！

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新冠病毒疫情連日大爆發，特首林鄭月娥在每天早上舉辦的記者會中，表示當第五波疫情受控及完成全民檢測後，會計劃重新通關。言論引起部份網民不滿，在網上討論區及新聞下留言，指目前香港應該專注抗疫，做好自己，通關等比較長遠的事情應容後再說。👉即睇網民有幾不滿👈

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