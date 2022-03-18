【防疫/確診/康復/心理健康/隔離】疫情至今2年多，加上第五波疫情大爆發，截至3月18日，已累計百萬市民染疫，當中亦有不少市民陽性之後康復。有網民分享由確診一刻，至快測陰性確定康復的心路歷程。



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近日政府更新對康復人士的打針指引，有康復患者表示，由當初確、到診隔，經歷不安和沮喪，害怕傳染予家人，到後來認命「強行習慣」隔離生活，再到康復後的心情大解放，令人會心微笑。

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有網民笑言，前半部根本說是瑞士精神科醫師Kubler-Ross提出的悲傷5部曲過程，由否認，到最後接受，只不過康復之後的囂張解放，可能只有香港人才會明白。

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同場加映：恒指10年升幅一鋪清袋、沙灘冇得去 網民數9樣疫情真正清零事物

第五波疫情以來，每日新增確診人數「萬萬聲」，港大更推算全港或將有近半市民染疫，跟特首的動態「清零」目標尚有段距離。近日因疫情及國際局勢不穩，恒指一瀉千里，跌穿19000點，一度低見10年低位，網民感嘆指香港「一朝回到解放前」，病毒未清零，不少民生大小事已一鋪清袋。👉即睇9樣香港已清零事物👈

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