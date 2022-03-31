【Omicron/第五波疫情/居家抗疫/居家隔離/強制檢測】香港第五波疫情放緩，至今全港有超過百萬人已染疫。在疫情爆發後，這兩個月多來不少患者坦言就算輕症，過程都非一般感冒症狀，有網民更指當中更引起人生頓悟。



第五波疫情至今已有過百萬港人染疫，港大醫學院推算，現時全港約有440萬人已感染新冠病毒。不少網民也分享自己的患病經歷，喉嚨痛如刀𠝹、咳到肺甩、發高燒至全身骨痛，終於明白不是普通感冒這樣簡單。

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近日有網民在FB「香港抗疫關注組」發帖，問網友們確診後感受最深是甚麼，有不少網民均指，最能看到真心關心的人是誰。事實上確診期間要在家隔離，很需要家人和朋友間運送物資協助，絶對是親情和友情的考驗。

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【防疫/確診/康復/心理健康/隔離】疫情至今2年多，加上第五波疫情大爆發，截至3月18日，已累計百萬市民染疫，當中亦有不少市民陽性之後康復。有網民分享由確診一刻，至快測陰性確定康復的心路歷程，由當初確、到診隔，經歷不安和沮喪，害怕傳染予家人，到後來認命「強行習慣」隔離生活！

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