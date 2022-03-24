【新冠肺炎/Omicron/在家工作】第五波爆發至今，不少公司都推行WFH減少員工接觸，如果這段時間有人事變動的話就更難與同事farewell。沒有機會日日見，網民都很好奇公司同事們的近況。



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新冠疫情轉眼間已兩年，最近第五波更造成大規模爆發，全港近100萬人中招。很多公司都推行WFH減少接觸，見到同事的機會更加少，就算你不是WFH一員，其實都未必見過同事對眼以下係點樣！

到底身邊同事對眼以下係咩樣？ / 《如果外賣員是長瀨智也》

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近日有網民在FB的街坊群組表示：「有個同事由佢入職到辭職走咗，我都未見過佢真正個樣」，引來不少人的共鳴，更分享了自己的職場趣聞。隔籬位同事經常神隱，或者好奇女同事到底是靚女還是「口罩小姐」都是疫下常事。

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相信很多打工仔都對WFH又愛又恨，雖然在家工作不用早起身搭車同人逼，但一段時間沒見到同事又會關心對方近況如何，希望疫情快點過去吧！

同場加映：女友啪啪啪後發現確診 男友求WFH被拒 上司：做愛唔算密切接觸

香港疫情嚴峻，確診宗數日日破萬，不少公司都讓員工留家工作（WFH），特別是確診者及密切接觸者，一來可以防止員工聚集，二來如果有員工不幸中招，都不會造成交叉感染。不過近日有網民表示，自己跟女友啪啪啪之後，發現女友中了招，便通報公司，沒想到上司竟然說「做愛不算密切接觸」，令他當場傻眼。👉點擊看全文