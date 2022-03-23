市民的手機號碼偶爾會被誤當為公司查詢電話時有發生，近日有網友在討論區分享自己狂收WhatsApp查詢預約睇中醫事宜，驚覺自己手機號碼被誤當中醫聯絡電話。《開罐》記者向雙方了解事件，發現事件跟《魷魚遊戲》電話號碼洩露風波極相似。



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一名女網友在Dcard發文表示，這兩日不停收到關於中醫查詢的WhatsApp：「我完全唔知發生咩事，以為係新型詐騙方法或者詐騙集團，呃個人資料隨便填咗我電話落去。我上網試下search自己number，發現有個中醫藥遙距計劃，裡面嘅秘書處電話係我個號碼。」

有網友收到關於中醫查詢的WhatsApp / Dcard截圖

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不少網友對樓主遭遇表示同情，「癡線，電話都可以搞錯，完全冇諗過check一次先出街」、「最好搵晒所有登咗你電話嘅link，叫個會要逐個改返」。

有網友收到關於中醫查詢的WhatsApp / Dcard截圖

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《開罐》記者循該號碼找到事主，她指負責該計劃的中醫總會(香港中醫中藥界聯合總會)「有聯絡我話改返，不過仲有另一個新聞（報道）未改」，亦收到十多人WhatsApp，希望了解中醫診症細節。記者再聯絡中醫總會，負責人許小姐強調「我們提供的新聞資料正確，是記者手文之誤」，及後回覆「對外的新聞稿是沒有這個電話號碼的，但當天給病歷表記者看時有展示」，提到電話是內部用途，以及收到當事人投訴一事，並已聯絡相關記者修改。



香港中醫中藥界聯合總會近日推出「中醫藥遙距診療計劃」，得到食物及衛生局中醫藥發展基金全額資助，為輕症確診市民提供免費視像診症及獲發4日藥。首階段每日設1000個診症名額，兩萬人受惠，昨日（22日）早上開始透過網站或電話App接受登記。

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