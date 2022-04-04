「PUA」是什麼？你不知道的渣男心理操控術！12星座女咁做避中伏

近年來，PUA一詞走入了人們的視野。通過社會上幾起著名的案例來看，PUA的套路就是利用人性的弱點對其進行情感上的操控，從而達到控制他人、騙財騙色的目的，最容易中招的就是缺乏閱歷與感情經歷的妹子。在感情世界中，保持自己獨立的思考能力，加強辨別能力，學會反PUA，才能保護好自己。



看似深不可測的PUA套路，其實內核無非就是誘惑、打壓，強行灌輸錯誤的價值觀等，只是表現的形勢有所不同。而內心不堅定的人和不自信的人，就很容易受到忽悠，被人牽著鼻子走。平等與尊重才是感情應有的模樣，PUA狀態下的不平衡關係就像一個巨大的泥潭，讓人越陷越深，不斷消耗著人的尊嚴和感情，最終讓人走向自我毀滅。

不管你的性格是弱勢還是強勢，都要具備分辨PUA套路的能力，預防自己陷入PUA這個巨大的陷阱。12星座女的性格各有不同，適合的反PUA方法也不同。下面我們一起瞭解一下，12星女該怎樣避免被PUA。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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白羊女：及時抽身

白羊座的女生做事情風風火火，對感情的態度乾脆果斷，是一個拿得起放得下的人，但同時對感情有些草率，因此容易識人不清，陷入PUA的套路中。所以，對於白羊座女生來說，避免被PUA的最佳做法就是在意識到對方的意圖之後，馬上抽身而出，不要拖泥帶水，否則只會越陷越深。

金牛女：與家人溝通

金牛座女生性格內斂，感情專一，對感情的辨別能力不算強，因此比較容易被渣男洗腦，深陷PUA泥沼。為了避免被PUA，金牛座女生應該凡事多和家人商量與溝通。

雙子女：保持自己的圈子

雙子座女生活潑開朗，身邊好友雲集，是一個很受歡迎的人。但同時雙子女頭腦簡單，容易上當，一旦遭遇PUA男，就容易慢慢變得沒有自我，重心往對方身上偏移。為了避免自己陷入PUA套路，雙子女一定要保持屬於自己的圈子，不要圍著一個人轉，不管是經濟還是人格，都要保持獨立。

巨蟹女：堅定心志

巨蟹座女生是一個很重視感情的人，有些討好型人格，特別容易成為被PUA的對象。想要避免自己被PUA，巨蟹女一定要讓自己從內到外強大起來。時刻提升自己的能力，保證有一定的精力花在自己的愛好與事業上，同時還要鍛煉自己的內心，提高自己的心理承受力，這樣才能在PUA男的打壓之下依然有著獨立的思考能力。

獅子女：相信自己

獅子座女生非常自信和驕傲，自尊心很強，不太經得起批評，尤其是自己喜歡的人的批評，會讓獅子女感覺備受打擊。別人很可能抓住獅子女的這一弱點對其進行打壓，從而達到PUA的目的。為了避免陷入PUA，獅子座女生一定要建立起屬於自己的心理防線，相信自己勝過相信他人。

處女女：接受失敗

處女座女生是一個典型的完美主義者，凡事都要求盡善盡美，對自己的要求很高，很難接受失敗，而這一點很容易讓PUA男鑽空子，利用她這個弱點進行打擊。所以，為了避免自己被PUA，處女座女生首先要改變自己吹毛求疵的心態，接受人無完人，自己也有缺點。樹立起缺點也是可以被原諒的觀念，才能識別他人的PUA套路。

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天秤女：適當強勢起來

天秤座女生性格溫和，為人友善，但如果遇到PUA高手，就會利用她善良的特點來佔據主導權，控制她的思維。因此，天秤座女生如果意識到對方可能想要或者已經在PUA自己，就要適當強勢起來，反抗對方的打壓。拿出自己的態度，讓對方意識到自己並不是軟柿子，就不會被人拿捏。

天蠍女：有所保留

天蠍座女生感情深沉而專一，不輕易投入感情，一旦投入感情就會全心投入，願意為對方付出一切。一旦遇人不淑，天蠍女就特別容易陷入PUA的套路。所以，天蠍女一定要改變自己在感情中飛蛾撲火的心態，時刻給自己準備後路，在沒有足夠瞭解對方之前，一定要對自己的感情有所保留。

人馬女：放慢腳步

人馬座女生性格單純，直率感性，隨心所欲，不受束縛，因此，人馬女往往是閃戀閃婚的高發人群，這也導致人馬女很容易在對一個人認識不深的情況下對其付出感情，失去警惕心。所以，人馬女在感情中應該放慢腳步，樹立防備心，多觀察，多瞭解，才能真正的保護自己，避免被PUA。

山羊女：注意細節

山羊座女生注重事業，對感情的態度非常慎重，由於感情經歷較少，所以容易認人不清，分辨不出PUA的套路。但是，如果仔細觀察，還是能看出一絲端倪。如果一個人並不是真心對待自己，而是想PUA自己，是一定會從一些細節中體現出來的。山羊女要做的，就是觀察並分辨這些細節，避免自己跌入陷阱。

水瓶女：冷靜複盤

水瓶女自由無拘，內心強大，思維敏捷且應變能力強，有著聰明的頭腦和強大的分析能力，但是，水瓶女的理智在感情面前很容易失效，因此，為了避免自己被PUA，水瓶女一定要定期複盤整個感情發展歷程，特別是感覺到有被PUA苗頭的時候，一定要尋找獨處的機會冷靜思考一番，很快就能發現問題。

雙魚女：轉移重心

雙魚座女生同時滿足戒心不強、易於控制、追求浪漫和戀愛腦等多種條件，往往是PUA男的首要目標，所以雙魚女需要格外注意防範PUA套路。想要避免被PUA，雙魚女千萬別把所有精力放在愛情上面，要適當轉移重心，接觸外面的世界，尋找愛情之外的人生意義，不僅能防止PUA，還能打開不一樣的新世界。

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