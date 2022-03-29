荷里活男星韋史密夫（Will Smith）妻子Jada Pinkett Smith，在奧斯卡頒獎禮上，被頒獎嘉賓Chris Rock公然嘲笑，因而衝上台怒打對方一巴。二人的夫妻關係再次成為討論焦點。作為圈中毫不忌諱，大談開放性關係（二人可擁有各自性伴侶）的夫妻，其實也經歷過不少性事上的難關，韋史密夫更大爆自己會因為性高潮而作嘔。



韋史密夫（Will Smith）和妻子Jada Pinkett Smith保持開放性關係。（Getty Images）

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韋史密夫在2021年出版的自傳中，指自己在16歲那年，因為情傷而濫交多名少女，沒想到放縱發洩的後果，是生理上對高潮的反感，以及在心理上，看到女性時感到痛苦。其實不論是新手還是老手，都有機會患上「性交恐懼症」。對新手來說，最常出現在第一次性行為中，原因可能是性知識不足、緊張等等，對老手、甚至一些老夫老妻來說，也有機會患上「性交恐懼症」，甚至影響婚姻。

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韋史密夫於1992年，24歲時經歷第一段婚姻，妻子是Sheree Zampino，但1995宣布離婚。1997年跟現時的妻子Jada Pinkett Smith結婚，今年已25年。妻子曾表示丈夫是工作狂，二人生活極不平衡，更一度瀕臨離婚邊緣。二人更在節目中自爆，在分居期間互相都有出軌行為，最後「開放性關係」成為二人的「解藥」。其實夫妻性事問題不協調的問題，不一定要去到開放性關係這麼極端，學會有效的溝通方法及步驟，或可以輕鬆解決。

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少朋友都知道，很多時性事不協調是源自溝通不足，但對如何有效溝通卻沒有概念。其實要找出問題所在完全不難，只要跟足以上5個步驟，性生活不協調不再是問題，更可能是關係更進一步的契機呢。

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